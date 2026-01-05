Critics Choice Awards:Kimmel dankt Trump "für all die vielen lächerlichen Dinge"

In der Nacht wurden in Los Angeles die Critics Choice Awards vergeben. Unter den Gewinnern ist Talker Jimmy Kimmel. In seiner Dankesrede sprach er US-Präsident Donald Trump an.

Moderator Jimmy Kimmel hat für die "beste Talkshow" einen Critics' Choice Award bekommen. Seine Dankesrede widmete er Donald Trump und bedankte sich für "all die vielen lächerlichen Dinge". 05.01.2026 | 0:47 min

Als Gewinner in den wichtigsten Kategorien ist der Film "One Battle After Another" von US-Regisseur Paul Thomas Anderson der große Abräumer der diesjährigen Critics Choice Awards. Der Politthriller mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle machte neben der Auszeichnung als "Bester Film" auch in den wichtigen Kategorien "Beste Regie" und "Bestes adaptiertes Drehbuch" beim am Sonntag (Ortszeit) verliehenen US-Kritikerpreis das Rennen.

Als "Bester Film-Hauptdarsteller" gewann aber nicht der dafür nominierte DiCaprio, sondern Timothée Chalamet für seine Rolle in "Marty Supreme". Der US-französische Schauspieler richtete sich in seiner Rede an seine "Partnerin seit drei Jahren", Influencerin und Reality-TV-Star Kylie Jenner: "Danke dir für unser Fundament. Ich liebe dich, ich könnte das nicht ohne dich tun."

Die vielen Spekulationen sind nun endgültig vom Tisch: Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet zeigen sich verliebt und im Partnerlook auf dem roten Teppich in Los Angeles. 09.12.2025 | 0:37 min

Critics Choice Awards: Kimmel teilt gegen Trump aus

Für die "Beste Talkshow" wurde Jimmy Kimmel ausgezeichnet, der in seiner Dankesrede auf seine Fehde mit US-Präsident Donald Trump anspielte: "Danke, Mr. President, für all die vielen lächerlichen Dinge, die Sie Tag für Tag tun", sagte er. "Und ein Fifa-Friedenspreis wäre besser gewesen, aber das hier ist auch nett."

Die Trophäe in der Kategorie "Beste Darstellerin" räumte die irische Schauspielerin Jessie Buckley für "Hamnet" ab.

Die US-amerikanische Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" erhält eine Vertragsverlängerung von einem Jahr. Kimmels Sendung wurde nach seinen Aussagen zum Mord von Charlie Kirk suspendiert. 09.12.2025 | 0:30 min

Preise für "Blood & Sinners" und "Frankenstein"

Das mit 17 Nominierungen zuvor als Spitzenkandidat gehandelte Vampir-Südstaatendrama "Blood & Sinners" trug insgesamt vier Auszeichnungen nach Hause, darunter für den 20-jährigen Hauptdarsteller Miles Caton als "Bester Jungschauspieler".

Vier Auszeichnungen konnte auch "Frankenstein" verbuchen, das Horrorklassiker-Remake von Guillermo del Toro gewann unter anderem den Preis "Bester Nebendarsteller" für Jacobi Elordi in seiner Rolle als Monster.

"The Secret Agent", ein in der Zeit der brasilianischen Militärjunta spielendes Drama, entschied die Sparte "Bester nicht englischsprachiger Film" für sich.

In Los Angeles sind die Emmy-Awards verliehen worden. Der 15-jährige Owen Cooper wurde jüngster männlicher Preisträger in der Geschichte der Emmys - als bester Nebendarsteller. 15.09.2025 | 0:23 min

Netflix-Hit "Adolescence" gewinnt TV-Kategorien

Haushoher Gewinner unter den Fernsehproduktionen war die Netflix-Serie "Adolescence". Die in einer einzigen Einstellung erzählte Geschichte einer Mordermittlung unter Jugendlichen gewann als "Beste Miniserie". Zudem sahnten die Schauspieler Stephen Graham, Owen Cooper und Erin Doherty jeweils eine Trophäe in den Kategorien "Bester Hauptdarsteller", "Bester Nebendarsteller" und "Beste Nebendarstellerin" ab.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, AFP