  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Wels vom Brombachsee durfte geangelt und getötet werden

Nach Attacke am Brombachsee:Bissiger Wels durfte geangelt und getötet werden

|

Er sorgte für Schrecken am Brombachsee: Ein bissiger Wels attackierte Badende. Daraufhin wurde er beschossen, dann von einem Angler getötet - dies war rechtens, so die Ermittler.

Ein Wels bei Nacht im Tauchplatz Klosterinsel des Kantons Zürich, Schweiz am 31.10.2023.

Welse sind in der Regel eher nachtaktiv und greifen keine Menschen an. Nur während der Laichzeit von Mai bis Juni kann es nach Behördenangaben zu Attacken auf Badende kommen, wenn diese dem Gelege zu nahe kommen (Symbolbild).

Quelle: Imago

Die Tötung eines bissigen Welses in einem See in Bayern war rechtens. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ansbach mit, die die Ermittlungen eingestellt hat. Weder der Polizist, der dreimal erfolglos auf den Fisch schoss, noch der Angler, der ihn schließlich aus dem Brombachsee holte und erlegte, hätten sich strafbar gemacht.

Die Maßnahmen seien zur Abwehr des Welses gerechtfertigt gewesen, "um die Verletzung weiterer Badegäste zu verhindern", hieß es. Die Staatsanwaltschaft war aufgrund von Anzeigen in dem Fall tätig geworden und prüfte, ob es einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gab.

Badegäste sind im Wasser und auf einem schwimmenden Floß

Nach der aufsehenerregenden Attacke griff erneut ein Wels im Brombachsee Besucher an. Für die Sicherheit der Badenden ließen die Behörden den See auf Laichplätze untersuchen.

04.07.2025 | 1:27 min

Wels griff Badende im See an

Der zwei Meter lange Wels hatte nach Polizeiangaben am 20. Juni an dem beliebten See im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mehrere Badende angegriffen und verletzt. Die Polizei entschied zusammen mit einem Anglerverein und der Wasserwacht, das Tier zu töten, weil es demnach ein Sicherheitsrisiko für die Badegäste und Besucher eines Musikfestivals an dem See darstellte.

Der beschuldigte Beamte schoss laut den Ermittlern dreimal auf den Fisch, traf diesen aber nicht. Der Angler fing das Tier schließlich und erlegte es fachgerecht.

Vorfälle in bayerischem See
:Das sollten Sie bei einer Wels-Begegnung tun

Im bayerischen Brombachsee haben Welse Schwimmer angegriffen. Experten klären auf, wie gefährlich die Fische wirklich sind und was Sie tun sollten, wenn sie einem Wels begegnen.
1 m langes Exemplar zwischen Totholz, Deutschland, Bayern, Chiemsee
FAQ

Staatsanwaltschaft sieht keine Strafbarkeit

Laut Staatsanwaltschaft unterliegen Welse weder einer gesetzlichen Schonzeit noch einem Mindestmaß als Voraussetzung für deren Fang. "Eine gesetzliche Einschränkung hinsichtlich des Fangs und der Entnahme von Welsen besteht somit nicht."

Dementsprechend sei keine Strafbarkeit des Anglers festzustellen gewesen. Und auch der Polizist habe schießen dürfen, sagte ein Behördensprecher.

Der Fisch wurde später verspeist.

Geheimnisse aus der Tiefe

Der Walchensee, die Wimsener Höhle, die Ostsee und der Meeresnationalpark Kosterhavet sind die neuen Tauchreviere des Unterwasserarchäologen Florian Huber.

21.03.2021 | 43:33 min
Quelle: dpa
Thema
Bayern

Weitere Nachrichten aus dem Panorama-Ressort

  1. Ein Wels bei Nacht im Tauchplatz Klosterinsel des Kantons Zürich, Schweiz am 31.10.2023.

    Nach Attacke am Brombachsee:Bissiger Wels durfte geangelt und getötet werden

  2. Die Darsteller und Darstellerinnen der Mysterie-Serie "Stranger Things" posieren zusammen in festlicher Kleidung
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:"Stranger Things": Großes Staraufgebot bei Staffel-Premiere

  3. Ein Wissenschaftler vor dem riesigen Spinnennetz

    Griechenland:Forscher entdecken gigantisches Spinnennetz in Höhle

    mit Video
  4. Symbolbild: Eine Szene aus "Grand Theft Auto VI"

    Verzögerung bei Videospiel:"Grand Theft Auto": Sechster Teil kommt noch später

  5. Rudi Cerne vor ameras im Studio
    FAQ

    TV-Sendung mit realen Verbrechen:Wie es hinter den Kulissen von Aktenzeichen XY aussieht

    mit Video
  6. Meghan Markle kehrt auf die Leinwand zurück

    Dreharbeiten für Komödie:Meghan Markle wieder vor der Kamera

    mit Video
  7. Kanada, Québec: Wieder aufgetauchte Schmuckstücke der Familie Habsburg (undatierte Aufnahme).

    Verschollene Habsburger Schmucksammlung:"Kaiser-Juwelen" in Bankschließfach entdeckt

    mit Video
  8. Polizeiautos stehen vor einem Wohnhaus in Reimershagen.

    Vier Wochen nach Tod des Achtjährigen:Fall Fabian: Tatverdächtige festgenommen

    mit Video
  9. Prozessbeginn gegen Susann E. (2. v. r.) wegen des Verdachts der Unterstützung der rechtsextremen Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)

    Susann E. vor OLG Dresden:Prozess gegen mutmaßliche NSU-Helferin: Schweigen zum Auftakt

    von Christoph Schneider
    mit Video
  10. Ein Zollbeamter präsentiert Kokain. Symbolbild
    Exklusiv

    Drogenhandel:Kokain-Boom: Warum es in Deutschland so viel Stoff gibt

    von Moritz Müllender
    mit Video
  11. Die deutsche Bundesregierung bringt die i-kfz-App für digitale Fahrzeugzulassungsbescheinigungen auf den Markt.

    Start von App "i-Kfz":Fahrzeugschein ab sofort digital verfügbar

    mit Video
  12. Der Schriftzug "Oberlandesgerich" ist an einer Stehle vor dem Prozessgebäude zu lesen, aufgenommen am 30.09.2025 in Dresden

    Mutmaßliche Unterstützerin angeklagt:NSU-Prozess in Dresden: Was wusste Susann E.?

    von Christoph Schneider
    mit Video
  13. Supermond - Hannover

    Nachthimmel erstrahlt im Mondschein:Supermond über Deutschland

    mit Video
  14. Aktenzeichen XY... Ungelöst": Moderator Rudi Cerne steht im Studio und lächelt in die Kamera.

    Aktenzeichen XY vom 5. November:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

    mit Video
  15. Fotos des getöteten Fabian Lange

    Aktenzeichen XY vom 5.11.2025:Mord an Achtjährigem in Güstrow

    mit Video
  16. Zwei Fotos des vermissten Lothar Demel

    Aktenzeichen XY vom 5.11.2025:Lothar Demel seit 25 Jahren vermisst

  17. KI-rekonstruiertes Gesicht der toten Eva-Maria Pommer

    Aktenzeichen XY vom 5.11.2025:Leiche identifiziert: Woran starb Eva-Maria Pommer?

    mit Video
  18. Nachgestellte Szene: Ein älterer Herr ist am Telefon. Sein Blick ist fassungslos.

    Aktenzeichen XY vom 5.11.2025:Wer sind die Schockanrufer im Landkreis Passau?

    mit Video
  19. Ein blauer Müllsack liegt im Wald an einer Böschung.

    Aktenzeichen XY vom 5.11.2025:Toter Säugling in Wald bei Maulburg entdeckt

    mit Video
  20. Nachgestellte Szene: Eine Frau liegt im Kofferraum eines schwarzen Audis neben Einkaufstüten. Sie ist im Gesicht blutverschmiert und mit Panzertape gefesselt und geknebelt.

    Aktenzeichen XY vom 5.11.2025:Entführung auf Tübinger Supermarktparkplatz

    mit Video
  21. Glas mit Pipette. Im Hintergrund tanzende Menschen und buntes Licht.

    Gewalt und Missbrauch:Spiking mit K.-o.-Tropfen: Unsichtbarer Albtraum

    von Birgit Tanner
    mit Video