Nasa verliert Kontakt zu Marssonde "Maven"

Die Sonde "Maven" kreist seit Jahren um den Mars und sendete viele Daten zur Erde. Nun jedoch herrscht nur noch Stille. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa empfängt keine Daten mehr.

Seit mehr als zehn Jahren im All

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Kontakt zur Marssonde "Maven" verloren. Die Sonde umkreist bereits seit Jahren den Planeten und liefert wichtige wissenschaftliche Daten. 20.12.2025 | 0:21 min

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Kontakt zur Mars-Sonde "Maven" verloren. Es werde daran gearbeitet, diesen Kontakt wiederherzustellen, sagte eine Nasa-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Seit rund zwei Wochen seien keine regulären Daten mehr empfangen worden.

Aus einem "kurzen Fragment", gehe hervor, dass die Sonde möglicherweise "auf unerwartete Art und Weise rotiert" sei.

Forscher haben auf einem entfernten Planeten offenbar Hinweise für außerirdisches Leben entdeckt. Sie entdeckten dort Schwefelverbindungen, die auf Leben hinweisen könnten. 17.04.2025 | 0:25 min

"Maven" vor zehn Jahren gestartet

"Maven" startete 2013 ins Weltall und begann im folgenden Jahr, nachdem es den roten Planeten erreicht hatte, die obere Marsatmosphäre und ihre Wechselwirkung mit dem Sonnenwind zu untersuchen. Die Sonde diente auch als Kommunikationsrelais für die beiden Marsrover der Nasa, "Curiosity" und "Perseverance".

Laut Nasa laufen derzeit technische Untersuchungen. Die Raumfahrtbehörde hat zwei weitere Sonden um den Mars im Einsatz, die noch aktiv sind: die 2005 gestartete "Mars Reconnaissance Orbiter" und die 2001 gestartete "Mars Odyssey".

Quelle: dpa