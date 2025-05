Jenseits der Planeten verbergen sich Welten, eingehüllt in Dunkelheit. Außerhalb der Reichweite selbst der stärksten Teleskope liegen kaum erforschte, geheimnisvolle dunkle Orte.

Der Asteroidengürtel - ein Gebiet zwischen Mars und Jupiter , zwischen der Welt der Gesteinsplaneten und der Sphäre der Gasplaneten. Es ist der Schauplatz eines seit Milliarden von Jahren andauernden gigantischen Billardspiels. Die ZDFinfo-Dokumentation "Eine Reise durch das Sonnensystem - Dunkle Welten " zeigt, wie Millionen Gesteinskörper aus den Anfangstagen unseres Sonnensystems vor rund 4,5 Milliarden Jahren aufeinander prallen wie Billardkugeln. Sie zerspringen in immer kleinere Stücke: Asteroiden

Dr. Malena Rice, Astrophysikerin an der Yale-Universität

Salz: Weiße Kristalle in dunkler Welt gefunden

Die Forscher der Dawn-Mission hatten sich das größte Objekt im Asteroidengürtel als letzte Etappe vorgenommen: Ceres, kugelförmig und so groß, dass er mit seinem Durchmesser von etwa 1.000 Kilometern als Zwergplanet gilt. Schätzungen zufolge vereint er bis zu einem Drittel der Gesamtmasse aller im Asteroidengürtel vorhandenen Himmelskörper.

Ceres wirkte zunächst wie alle anderen Objekte in dieser Gegend des Sonnensystems: dunkel und von Kratern übersät. Doch dann zeigten sich überall an der Oberfläche weiße Kristalle: Hinweise auf Meersalz.

Als Dawn in die Umlaufbahn um Ceres eintrat, bewiesen Messungen des von den Kristallablagerungen reflektierten Sonnenlichts, dass es sich um Natriumkarbonat handelt: Salz. Es wurden aber auch Spuren von Hydrohalit entdeckt - Kochsalz mit Wassermolekülen in der Struktur.

Ein Ozean und aktive Vulkane auf Ceres

War Ceres sogar zeitweise bewohnbar?

Vermutet wird, dass schlammiger Match aus der Tiefe nach oben gelangt. Dort verdampft das schwach gebundene Wasser. Übrig bleiben große Salzablagerungen, wie sie in dem Ceres-Krater Occator gefunden wurden.

Occator mit seinen 92 Kilometern Durchmesser ist das Ergebnis eines Asteroideneinschlags vor rund 22 Millionen Jahren. Dieser könnte den Eisvulkanismus in Gang gesetzt und die Integrität der ansonsten harten Kruste dauerhaft beeinträchtigt haben. Ganz versiegt scheint die vulkanische Aktivität noch immer nicht zu sein.

Durch die beim Aufprall entstehende Hitze könnte sich Ceres in der Folge sogar in einen - theoretisch - zeitweise bewohnbaren Ort verwandelt haben. Bis sich wieder Kälte breit machte.

Was Ammoniakfunde über die Herkunft von Ceres verraten könnten

Helle, leicht gelbliche Ablagerung auf der Oberfläche von Ceres wiesen noch auf einen weiteren Stoff hin, der hier nicht erwartet worden ist: Ammoniaksalze. Vermutlich war der Zwergplanet also einst mit gefrorenem Ammoniaksalz bedeckt. Das wirft Fragen nach dem Herkunftsort von Ceres auf.

Dort, wo Ceres sich heute befindet, existiert Ammoniak nicht in Form von Eis. Es muss sich in größerer Entfernung von der Sonne bilden, wo es kalt genug ist.

Vielleicht hat Jupiter ihn mit seiner Schwerkraft angezogen. So wanderte er auf die Sonne zu in seine heutige Position inmitten des Trümmerfeldes Asteroidengürtel. Das schmelzende Ammoniakeis hinterließ schließlich jene hell-gelblichen Salze, die die Raumsonde Dawn in einigen Kratern identifiziert hat.