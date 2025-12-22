Rilke, Haftbefehl, Chemnitz, Louvre-Raub: Was 2025 bewegt hat

Von viralen TikTok-Hits über bewegende Dokus und die Kulturhauptstadt Chemnitz bis hin zum Louvre-Diebstahl: 2025 klingt aus - ein Blick zurück auf ein bewegtes Kulturjahr.

Was geschah kulturell im Jahr 2025? ZDF-Reporter Claudio Armbruster über die Highlights aus Musik, Kunst, Literatur, Film, TikTok und vielem mehr. 22.12.2025 | 9:31 min

Auf TikTok geht der Song "Anxiety" von Doechii viral, der Roman "Alchemised" von Zen Lin Yu wird zum Überraschungserfolg, László Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis und Rainer Maria Rilke wird zu seinem 150. Geburtstag zum Lyrik-Influencer - #Rilke trendet und ist Ausdruck dafür, das Literatur wieder mehr junge Leserinnen und Leser: Das kulturelle Jahr 2025 neigt sich dem Ende - Zeit für einen Rückblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Ein Nobelpreis für "visionäres Werk" der Literatur

"Für sein überwältigendes und visionäres Werk" wurde László Krasznahorkai im Oktober mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Krasznahorkai sei "ein großer epischer Schriftsteller", der in der mitteleuropäischen Tradition stehe, die sich von Franz Kafka bis Thomas Bernhard erstrecke "und durch das Absurde und groteske Übertreibungen gekennzeichnet ist", erklärte die Schwedische Akademie vor zwei Monaten.

László Krasznahorkai bekommt in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur. Seine Romane handeln vom Leben in der Unterdrückung - inspiriert durch die Erfahrungen im Kommunismus. 09.10.2025 | 1:35 min

"Ich bin sehr glücklich und sehr stolz, in einer Reihe zu stehen, die so viele wirklich große Schriftsteller und Dichter enthält", sagte Krasznahorkai selbst. Er wünsche sich, dass die Menschen ihre Fähigkeit zur Fantasie zurückbekämen.

Babo - Die Haftbefehl-Story

Über kaum eine Doku wurde dieses Jahr mehr diskutiert: die Biografie "Babo - die Haftbefehl Story". Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. Vielen geht die Doku zu weit, andere fordern dagegen sogar, sie in den Unterrichtsplan an Schulen aufzunehmen.

Die Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl erzählt die Geschichte seines Ruhms und seines Absturzes. Viele Jugendliche erreicht er mit seiner Sprache und seinen Texten. 22.11.2025 | 1:30 min

Kleiner Nebeneffekt: In der Doku erwähnt der Rapper den Song "In meinem Garten" von Reinhard Mey aus dem Jahr 1970. Dem 82-jährigen Liedermacher verhilft das zu einem Charts-Rekord.

Taylor Swift löst den nächsten Hype aus

Mit ihrem Song "The Fate of Ophelia" macht Taylor Swift dem Hessischen Landesmuseum für Kunst und Natur ein unverhofftes Geschenk. Der Grund: In der Anfangsszene des Musikvideos schlüpft Swift in die Rolle der Ophelia und wird zu einem lebendigen Gemälde.

Der direkte Vergleich zeigt eine große Ähnlichkeit zum Werk des Jugendstilmalers Heyser (1857-1921) aus der Wiesbadener Sammlung. Das Museum freut es: Es stellte sich verstärkt auf den Hype rund um das Gemälde ein.

Nach Veröffentlichung von Swifts Video zu „The Fate of Ophelia“ strömen Fans ins Museum Wiesbaden, dessen Jugendstil-Gemälde als Vorlage diente. 18.10.2025 | 1:11 min

Intendant des Hamburger Balletts muss gehen

Aber auch das war 2025: Nach nur einem Jahr löste die Kulturbehörde in Hamburg im Sommer den Vertrag mit dem deutsch-argentinischen Intendanten des Hamburger Balletts Demis Volpi vorzeitig auf.

Unter anderem hatten Tänzerinnen und Tänzer ihm in einem Brief an Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ein schlechtes Arbeitsklima und mangelnde Kompetenz vorgeworfen.

An der Staatsoper in Hamburg hat Choreograph Demis Volpi sein neues Zuhause gefunden. Zuletzt leitete er das Ballett in Düsseldorf. Nun ist er Chef der Spitzen-Compagnie in der Stadt an der Elbe. 17.09.2024 | 2:30 min

Kulturhauptstadt Chemnitz feiert sich selbst

Für eine sächsische Stadt lief es dagegen rund: Mit Chemnitz war zum vierten Mal eine deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas - nach West-Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen mit dem Ruhrgebiet (2010).

"Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht", resümierte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke im November.

Ein Jahr lang trug Chemnitz den Titel der Kulturhauptstadt. Mit einer Abschlusszeremonie endet das Gesamtkunstwerk. Was bleibt von all den Projekten? Eine Stadt zieht Bilanz. 29.11.2025 | 2:20 min

Louvre-Raub: 30 Sekunden machen den Unterschied

Unvergessen auch: Der spektakuläre Kunstraub im Pariser Louvre sorgte weltweit für Schlagzeilen. Die Täter parkten einen Lkw mit Hebebühne neben dem Museum. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster ins Museum.

Dort raubten die Täter acht kostbare Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen aus den Vitrinen und entkamen auf den Motorrädern. Der Wert der Beute: schätzungsweise 88 Millionen Euro. Ein Untersuchungsbericht zeigt später: Polizei und Sicherheitskräfte haben die Täter auf ihrer Flucht nur um 30 Sekunden verpasst.

Das alles und noch ein bisschen mehr hat uns 2025 bewegt -

Gut fünf Wochen nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl im Louvre wurden vier neue Tatverdächtige festgenommen. Doch der gestohlene Schmuck bleibt weiterhin verschwunden. 27.11.2025 | 2:02 min

Quelle: Mit Material von dpa und AFP