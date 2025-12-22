Rilke, Haftbefehl, Chemnitz, Louvre-Raub: Was 2025 bewegt hat

Rückblick auf Kultur und Gesellschaft:#Rilke, Haftbefehl, Chemnitz, Louvre: Was 2025 bewegt hat
Von viralen TikTok-Hits über bewegende Dokus und die Kulturhauptstadt Chemnitz bis hin zum Louvre-Diebstahl: 2025 klingt aus - ein Blick zurück auf ein bewegtes Kulturjahr.
Auf TikTok geht der Song "Anxiety" von Doechii viral, der Roman "Alchemised" von Zen Lin Yu wird zum Überraschungserfolg, László Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis und Rainer Maria Rilke wird zu seinem 150. Geburtstag zum Lyrik-Influencer - #Rilke trendet und ist Ausdruck dafür, das Literatur wieder mehr junge Leserinnen und Leser: Das kulturelle Jahr 2025 neigt sich dem Ende - Zeit für einen Rückblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Ein Nobelpreis für "visionäres Werk" der Literatur
"Für sein überwältigendes und visionäres Werk" wurde László Krasznahorkai im Oktober mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Krasznahorkai sei "ein großer epischer Schriftsteller", der in der mitteleuropäischen Tradition stehe, die sich von Franz Kafka bis Thomas Bernhard erstrecke "und durch das Absurde und groteske Übertreibungen gekennzeichnet ist", erklärte die Schwedische Akademie vor zwei Monaten.
"Ich bin sehr glücklich und sehr stolz, in einer Reihe zu stehen, die so viele wirklich große Schriftsteller und Dichter enthält", sagte Krasznahorkai selbst. Er wünsche sich, dass die Menschen ihre Fähigkeit zur Fantasie zurückbekämen.
Babo - Die Haftbefehl-Story
Über kaum eine Doku wurde dieses Jahr mehr diskutiert: die Biografie "Babo - die Haftbefehl Story". Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. Vielen geht die Doku zu weit, andere fordern dagegen sogar, sie in den Unterrichtsplan an Schulen aufzunehmen.
Kleiner Nebeneffekt: In der Doku erwähnt der Rapper den Song "In meinem Garten" von Reinhard Mey aus dem Jahr 1970. Dem 82-jährigen Liedermacher verhilft das zu einem Charts-Rekord.
Taylor Swift löst den nächsten Hype aus
Mit ihrem Song "The Fate of Ophelia" macht Taylor Swift dem Hessischen Landesmuseum für Kunst und Natur ein unverhofftes Geschenk. Der Grund: In der Anfangsszene des Musikvideos schlüpft Swift in die Rolle der Ophelia und wird zu einem lebendigen Gemälde.
Der direkte Vergleich zeigt eine große Ähnlichkeit zum Werk des Jugendstilmalers Heyser (1857-1921) aus der Wiesbadener Sammlung. Das Museum freut es: Es stellte sich verstärkt auf den Hype rund um das Gemälde ein.
Intendant des Hamburger Balletts muss gehen
Aber auch das war 2025: Nach nur einem Jahr löste die Kulturbehörde in Hamburg im Sommer den Vertrag mit dem deutsch-argentinischen Intendanten des Hamburger Balletts Demis Volpi vorzeitig auf.
Unter anderem hatten Tänzerinnen und Tänzer ihm in einem Brief an Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) ein schlechtes Arbeitsklima und mangelnde Kompetenz vorgeworfen.
Kulturhauptstadt Chemnitz feiert sich selbst
Für eine sächsische Stadt lief es dagegen rund: Mit Chemnitz war zum vierten Mal eine deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas - nach West-Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen mit dem Ruhrgebiet (2010).
"Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht", resümierte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke im November.
Louvre-Raub: 30 Sekunden machen den Unterschied
Unvergessen auch: Der spektakuläre Kunstraub im Pariser Louvre sorgte weltweit für Schlagzeilen. Die Täter parkten einen Lkw mit Hebebühne neben dem Museum. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster ins Museum.
Dort raubten die Täter acht kostbare Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen aus den Vitrinen und entkamen auf den Motorrädern. Der Wert der Beute: schätzungsweise 88 Millionen Euro. Ein Untersuchungsbericht zeigt später: Polizei und Sicherheitskräfte haben die Täter auf ihrer Flucht nur um 30 Sekunden verpasst.
Das alles und noch ein bisschen mehr hat uns 2025 bewegt -
Weitere kulturelle Höhepunkte 2025
