Cannes: Jury-Preis an deutsche Regisseurin Mascha Schilinski

Zum ersten Mal in der Geschichte des Filmfestivals in Cannes hat eine deutsche Regisseurin einen Preis gewonnen: Die Berliner Filmemacherin und Drehbuchautorin Mascha Schilinski erhielt für "In die Sonne schauen" aus der ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" am Samstag den Preis der Jury.