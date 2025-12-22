32-Jähriger festgenommen:Gießen: Autofahrer fährt an Bushaltestelle in Menschengruppe
Ein Autofahrer ist in der Gießener Innenstadt in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt. Die Polizei sperrte den Bereich - und nahm den Fahrer fest.
Im hessischen Gießen ist ein Autofahrer am Montagnachmittag in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Personen verletzt, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 32-Jähriger zuvor mit zwei in gleicher Richtung fahrenden Pkw zusammengestoßen und setzte seine Fahrt anschließend fort.
Nach dem Zusammenstoß an der Bushaltestelle fuhr er zunächst weiter, stoppte später und wurde von der Polizei festgenommen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.
Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt in der Südanlage. Die Polizei sperrte den Bereich.
Mehr in Kürze.