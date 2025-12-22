Gießen: Autofahrer fährt an Bushaltestelle in Menschengruppe

Im hessischen Gießen ist ein Autofahrer am Montagnachmittag in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Personen verletzt, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 32-Jähriger zuvor mit zwei in gleicher Richtung fahrenden Pkw zusammengestoßen und setzte seine Fahrt anschließend fort.