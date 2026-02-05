  3. Merkliste
Panorama

Crans-Montana: Bar-Besitzer schreiben Brief an ihre Angestellten

Brand in der Bar "Le Constellation":Crans-Montana: Bar-Besitzer schreiben Brief an Angestellte

|

Rund einen Monat nach der Tragödie in Crans-Montana hat sich das Bar-Betreiber-Paar per Brief an seine Angestellten gewandt. Darin "bedauern" die beiden ihr Schweigen "zutiefst".

Der mit Vorhängen bedeckte Eingang der Bar Le Constellation in Crans-Montana, Schweiz.

Vier Wochen nach der Brandkatastrophe in der Schweiz rücken jetzt auch die örtlichen Behörden in den Fokus der Justiz: Ermittelt wird gegen Sicherheitsverantwortliche der Gemeinde.

30.01.2026 | 2:35 min

Die Besitzer der von der Brandkatastrophe betroffenen Bar in Crans-Montana in der Schweiz haben sich in einem persönlichen Brief an ihre Angestellten gewandt. "Wir werden euch nicht im Stich lassen", schreiben Jacques und Jessica M. in ihrem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Darin erklären die beiden Betreiber weiter:

Wir sind durch dasselbe Schicksal verbunden und werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch zu helfen.

Jacques und Jessica M., Besitzer der Bar "Le Constellation"

Dieses Foto zeigt die Fassade der Bar "Le Constellation“, in der das Feuer ausbrach, aufgenommen unter dem Schnee während eines nationalen Trauertages in Crans-Montana

Crans-Montana in diesen Tagen zwischen Ski-Weltcup und der Aufarbeitung des Brandunglücks. Ein Kellner erhebt schwere Vorwürfe gegen den Bar-Betreiber. Die Ermittlungen weiten sich derweil aus.

29.01.2026 | 2:13 min

Bar-Betreiber von Crans-Montana: "Wir tragen diese Verantwortung"

Die Besitzer schreiben in ihrem Brief, wegen der laufenden Ermittlungen hätten sie Worte ihres tiefen Mitgefühls unmittelbar nach der Tragödie zurückhalten müssen.

"Dieses Schweigen war unendlich schwer und schmerzhaft. Für Sie. Und für uns. Wir bedauern dies zutiefst." Keiner der Angestellten habe es verdient, so etwas erleben zu müssen. Weiter heißt es:

Wir tragen diese Verantwortung, ohne in irgendeiner Weise zu versuchen, sie auf euch abzuwälzen.

Jacques und Jessica M. in ihrem Brief an die Angestellten

Ein Kleinbus dem Besitzer der Bar in Crans-Montana, trifft am 21.01.2026, in Sion in der Schweiz ein, um von der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis vernommen zu werden.

Ende Januar 2026, rund drei Wochen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana hat ein Schweizer Gericht die U-Haft gegen den Besitzer der Bar aufgehoben. Auflagen des Gerichts sollen eine Flucht verhindern.

23.01.2026 | 0:24 min

Kellner erhebt schwere Vorwürfe gegen Betreiber-Paar

Zuvor hatte bereits ein Kellner, der die Brandkatastrophe nur knapp überlebte, schwere Vorwürfe gegen die beiden Bar-Betreiber erhoben. Kellner Gaetan sagte gegenüber dem Sender "France Télévision": "Wir haben nie Anweisungen zum Notausgang bekommen, auch nicht dazu, was im Gefahrenfall, etwa bei einem Brand oder einem anderen Problem, zu tun ist".

Ich bin noch wütender, weil ich sehe, dass sie nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen, und das ist noch schlimmer.

Kellner Gaetan, arbeitete als Kellner im "Le Constellation"

Ein Mitglied des Zivilschutzdienstes hält eine weiße Rose am Ende einer Gedenkfeier für die Opfer des tödlichen Brandes, der in der Silvesternacht die Bar Le Constellation in Crans-Montana erschütterte.

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in Crans-Montana hat die Schweiz mit einem nationalen Trauertag der Opfer gedacht.

09.01.2026 | 2:55 min

Crans-Montana: 41 Menschen starben in den Flammen

In der Bar "Le Constellation" in dem schweizerischen Skiort war bei einer Silvesterparty Feuer ausgebrochen. 41 Menschen sind gestorben, 115 teils schwer verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Betreiber wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung. Sie sind gegen Kaution auf freiem Fuß.

Quelle: dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 30.01.2026 ab 00:30 Uhr.
