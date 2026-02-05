Rund einen Monat nach der Tragödie in Crans-Montana hat sich das Bar-Betreiber-Paar per Brief an seine Angestellten gewandt. Darin "bedauern" die beiden ihr Schweigen "zutiefst".

Die Besitzer der von der Brandkatastrophe betroffenen Bar in Crans-Montana in der Schweiz haben sich in einem persönlichen Brief an ihre Angestellten gewandt. "Wir werden euch nicht im Stich lassen", schreiben Jacques und Jessica M. in ihrem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Darin erklären die beiden Betreiber weiter:

Wir sind durch dasselbe Schicksal verbunden und werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch zu helfen. „ Jacques und Jessica M., Besitzer der Bar "Le Constellation"

Bar-Betreiber von Crans-Montana: "Wir tragen diese Verantwortung"

Die Besitzer schreiben in ihrem Brief, wegen der laufenden Ermittlungen hätten sie Worte ihres tiefen Mitgefühls unmittelbar nach der Tragödie zurückhalten müssen.

"Dieses Schweigen war unendlich schwer und schmerzhaft. Für Sie. Und für uns. Wir bedauern dies zutiefst." Keiner der Angestellten habe es verdient, so etwas erleben zu müssen. Weiter heißt es:

Wir tragen diese Verantwortung, ohne in irgendeiner Weise zu versuchen, sie auf euch abzuwälzen. „ Jacques und Jessica M. in ihrem Brief an die Angestellten

Kellner erhebt schwere Vorwürfe gegen Betreiber-Paar

Zuvor hatte bereits ein Kellner, der die Brandkatastrophe nur knapp überlebte, schwere Vorwürfe gegen die beiden Bar-Betreiber erhoben. Kellner Gaetan sagte gegenüber dem Sender "France Télévision": "Wir haben nie Anweisungen zum Notausgang bekommen, auch nicht dazu, was im Gefahrenfall, etwa bei einem Brand oder einem anderen Problem, zu tun ist".

Ich bin noch wütender, weil ich sehe, dass sie nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen, und das ist noch schlimmer. „ Kellner Gaetan, arbeitete als Kellner im "Le Constellation"

Crans-Montana: 41 Menschen starben in den Flammen

In der Bar "Le Constellation" in dem schweizerischen Skiort war bei einer Silvesterparty Feuer ausgebrochen. 41 Menschen sind gestorben, 115 teils schwer verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Betreiber wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Brandstiftung. Sie sind gegen Kaution auf freiem Fuß.

Quelle: dpa, ZDF