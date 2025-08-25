Mordkommission ermittelt:BVB-Fan stirbt nach St.-Pauli-Spiel

Der FC St. Pauli spielt 3:3 unentschieden gegen Borussia Dortmund. Nach dem Spiel kommt es zu einer Auseinandersetzung - mit tödlichen Folgen für einen Dortmund-Fan.

Nach der Partie St. Pauli gegen Borussia Dortmund kam es vor dem Stadion am Millerntor zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Fans. Quelle: Witters

Dramatisches Ende eines Fußballspiels: Nach dem Abpfiff des Bundesligaspiels FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund am Sonnabend ist es auf dem Vorplatz des Millerntorstadions zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans gekommen.

Dabei soll ein 22 Jahre alter Hamburger einen 39 Jahre alten Dortmunder so gestoßen haben, dass dieser stürzte, sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zuzog und im weiteren Verlauf starb, teilte die Polizei mit. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Mann stirbt nach Sturz

Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll der mutmaßlich alkoholisierte 39-Jährige mehrfach belästigend auf eine Personengruppe zugegangen sein. Daraufhin soll der später identifizierte 22-Jährige ihn weggestoßen haben. Infolgedessen stürzte der 39-Jährige, schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und verlor das Bewusstsein.

Umstehende Unbeteiligte übernahmen die Erstversorgung des Mannes und alarmierten die Rettungskräfte. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag starb. Die beteiligte Personengruppe hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.

Die Mordkommission ermittelt

Einsatzkräfte ermittelten eine Anschrift im Stadtteil Eimsbüttel, wo sie den 22-Jährigen antrafen und vorläufig festnahmen. Der Tatverdächtige wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

