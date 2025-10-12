  3. Merkliste
Magdeburg entlässt Trainer Fiedler - Tabellenletzter der 2. Liga

Entlassung nach Vertrauensvorschuss:1. FC Magdeburg trennt sich von Trainer Fiedler

Der Zweitliga-Tabellenletzte 1. FC Magdeburg hat sich von Trainer Markus Fiedler getrennt. Nach der 0:6-Niederlage im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig war das Vertrauen weg.

Der Trainer des 1.FC Magdeburg "Markus Fiedler" schaut verunsichert auf den Platz im Stadion

Nur ein Spiel in der 2. Liga gewonnen: Markus Fiedler muss den 1. FC Magdeburg verlassen.

Quelle: Imago / Christian Schroedter

Keine Gnade für Markus Fiedler: Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga nach nur acht Saisonspielen von seinem neuen Trainer getrennt. Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt.

Auch die Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt.

"Hoffnung auf Trendwende nicht mehr gegeben"

"Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", sagte Geschäftsführer Otmar Schork zur Begründung.

Schalkes Kenan Karaman und Magdeburgs Jean Hugonet in Aktion während dem Spiel.

Dank Kenan Karaman mischt Schalke 04 in der Spitzengruppe der 2. Liga weiter tüchtig mit. Der Kapitän erzielt beim 2:0 in Magdeburg beide Tore. Der FCM stürzt damit ans Tabellenende.

22.09.2025 | 7:06 min

Die 0:6-Niederlage im Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig hatte den Glauben an den erst im Sommer geholten Übungsleiter zum Einsturz gebracht. Noch am Dienstag hatte Sportchef Otmar Schork auch nach sechs Niederlagen in der Liga hintereinander zu Fiedler gestanden.

Nach dem 0:4 gegen Elversberg und dem 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig herrschte beim Team Ratlosigkeit vor.

Magdeburg-Geschäftsführer Otmar Schork

In der 2. Liga hatte Fiedler, im Sommer erst vom VfB Stuttgart II gekommen, mit dem FCM nur ein Spiel gewonnen. 

Marco John (24, SpVgg Greuther Fürth) jubelt.

Neun-Tore-Spektakel in Magdeburg - mit dem besseren Ende für den Gast: Die SpVgg Greuther Fürth gewinnt mit 5:4 beim 1. FCM. Zwei Treffer fallen in der Nachspielzeit.

01.09.2025 | 8:54 min

U23-Trainerduo übernimmt interimsweise

Interimsweise sollen Petrik Sander und Pascal Ibold, Trainer der U23 des 1. FC Magdeburg, die erste Mannschaft übernehmen und auf das Auswärtsspiel in Darmstadt vorbereiten. Sander hat als Trainer von Energie Cottbus und TuS Koblenz bereits Erfahrung in der 1. und 2. Bundesliga sammeln können.

Der FCM, der in der Vorsaison mit Christian Titz noch um den Erstligaaufstieg mitkämpfte, stellt mit 19 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga und blieb zuletzt in vier Spielen in Serie ohne eigenen Treffer.  

Quelle: SID, dpa
