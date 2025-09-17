Champions League: Mbappés Elfmeter retten Real Madrid

Real Madrid startet mit einem mühevollen Sieg in die Champions League. Beim 2:1 gegen Olympique Marseille braucht es zwei Elfmeter. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Marseille startete fahrig mit Ballverlusten. Auf der anderen Seite ließen Kylian Mbappé und Franco Mastantuono gute Chancen aus. Bitter für Real: Trent Alexander-Arnold musste schon nach fünf Minuten verletzt raus.

Nach einem Fehler von Arda Güler traf Timothy Weah für Marseille (22.), kurz darauf glich Mbappé per Elfmeter zum 1:1 aus (29.). Beide Teams hatten weitere gute Möglichkeiten, unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang für Marseille und Mastantuono für Real.

Nach der Pause traf Mbappé die Latte (51.), forderte kurz darauf vergeblich Elfmeter (54.). Real blieb gefährlich, Vinicius Junior ließ eine gute Chance liegen.

Danach musste Reals Daniel Carvajal wegen eines Kopfstoßes gegen Keeper Geronimo Rulli mit Rot vom Platz (72.). In Unterzahl holte Vinicius einen Handelfmeter heraus, den Mbappé zum 2:1 verwandelte (81.). Marseille drängte in der Schlussphase noch einmal, scheiterte aber knapp.

Die Aufstellungen

Madrid: Courtois - Alexander-Arnold (5. Carvajal), Militão, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni - Mastantuono (63. Díaz), Güler (73. Asencio), Rodrygo (63. Vinicius Júnior) – Mbappé - Trainer: Xabi Alonso

Marseille: Rulli - Pavard (88. Egan-Riley), Balerdi, Medina, Emerson (78. Murillo) - Greenwood, Kondogbia (67. Vermeeren), Höjbjerg, O'Riley (66. Paixao), Weah (78. Gouiri) – Aubameyang - Trainer: Roberto de Zerbi

Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien und Herzegowina)