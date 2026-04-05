"Alles gut": Deniz Undav im ZDF Sportstudio zu Nagelsmann-Debatte

Nagelsmanns Aussagen zur Rolle von Stürmer Deniz Undav bei der WM brachten dem Bundestrainer Kritik ein. Im Sportstudio betonte Undav, dass zwischen beiden alles geklärt sei.

Deniz Undav: "Alles gut zwischen Nagelsmann und mir"

Deniz Undav spricht nach dem Heimspiel des VfB Stuttgarts gegen Borussia Dortmund im sportstudio-Interview mit ZDF-Reporter Boris Büchler. 04.04.2026 | 4:14 min

Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart sieht nach den Diskussionen um seine Rolle in der DFB-Auswahl keine Differenzen mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der eingewechselte Undav hatte beim 2:1 im WM-Test am Montag gegen Ghana das späte Siegtor erzielt.

Aktuell ist er mit 18 Toren der zweitbeste Torjäger der Bundesliga und zeigt seit Wochen gute Leistungen im Verein. Die Fans in Stuttgart, wo Undav sonst die Heimspiele mit dem VfB austrägt, sagen minutenlang laut seinen Namen und forderten damit seine Einwechslung.

Nagelsmann sieht Undav als Joker

Nagelsmann bezeichnete es nach dem Länderspiel dennoch als eher unwahrscheinlich, dass sich an der geplanten Jokerrolle des Stürmers bei der Fußball-WM im Sommer noch etwas ändert: "Weil ich die Rollengespräche nicht geführt habe für den März, sondern für die WM", so Nagelsmann.

Trotz seines Treffers im Ghana-Spiel sagte Nagelsmann über Undav, er "fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut".

Undav: Habe alles mit Nagelsmann geklärt

"Ich habe mit dem Bundestrainer am Tag danach telefoniert. Wir haben alles geklärt", sagte Undav im Aktuellen Sportstudio nach dem 0:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. "Ich versuche, alles zu geben für die WM, dass ich da dabei sein darf", sagte der 29-Jährige.

Wir sind eine Einheit, wir sind ein Land, ob ich eine Minute spiele oder 90 Minuten - ich werde immer alles geben und versuchen, der Mannschaft zu helfen. „ Deniz Undav

Das wisse der Bundestrainer, erklärte Undav. Er versuche, seine Leistung zu bringen, um sich für den Kader bei der WM ab dem 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko zu bewerben. "Ich bin entspannt, ich weiß das einzuordnen. Deswegen ist alles gut zwischen Herrn Nagelsmann und mir", sagte Undav.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht Deniz Undav eher in einer Joker-Rolle bei der WM. Der VfB-Stürmer möchte sich nicht damit abfinden. 31.03.2026 | 0:34 min

Effenberg: "Das war ein Fehler"

Die Haltung des Bundestrainers hatte diesem auch Kritik eingebracht, so von Ex-Profi Stefan Effenberg: "Nach Bayerns Harry Kane ist er der beste Angreifer der Bundesliga und aktuell der beste deutsche Stürmer", schrieb Effenberg in einer Kolumne bei "t-online" über Undav.

"Damit macht sich Nagelsmann völlig ohne Not angreifbar, wenn er es ausgerechnet in wichtigen Personalfragen an Einsicht und Flexibilität vermissen lässt", schrieb der frühere Spieler des FC Bayern München und ergänzte: "Das war ein Fehler. Was denkt er sich dabei?"