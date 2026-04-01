Türkei bei der Fußball-WM dabei: "Diese Nacht ist unsere Nacht"

Die erste Qualifikation für eine Fußball-WM nach 24 Jahren löst in der Türkei Euphorie aus. Am Ende siegt ekstatische Freude über Verbitterung - und man träumt schon vom Finale.

Türkei bei der WM dabei: "Diese Nacht ist unsere Nacht"

So was hat man lange nicht gesehen: Die Türkei feiert nach 24 Jahren wieder die Qualifikation zu einer Fußball-WM. Quelle: dpa

Im Playoff-Finale im Kosovo sind die Männer von Trainer Vincenzo Montella 90 Minuten entfernt vom Wiedereintritt auf die Weltbühne des Fußballs. Schwer lasten die Erwartungen auf den Schultern der Spieler, denn die Türkei ist eine fußballverrückte Nation. Ekstatische Freude und gnadenlose Verbitterung, beides liegt kaum so nahe beieinander wie hier.

Nach 24 Jahren hat sich die Türkei wieder für eine Fußball-WM qualifiziert. Im entscheidenden Spiel im Kosovo gewinnt das Team mit 1:0 und lässt eine ganze Fußballnation jubeln. 01.04.2026 | 1:35 min

Güler war 2002 noch nicht einmal geboren

Regnerischer Abend in Pristina, der Kommentator Alp Özgen, ist merklich angespannt. "Los Jungs, tragt uns zur Fußball-WM", feuert er zu Beginn der zweiten Halbzeit die türkische Mannschaft aus der Kommentatorenkabine an. "Komm Arda, ihr schafft das!" Minuten später ein letztes Stoßgebet an den 21-jährigen Arda Güler, der beim letzten WM-Auftritt der Türkei 2002 noch nicht einmal geboren war und heute der Shootingstar der Mannschaft ist, und auf dem die Hoffnungen einer ganzen Fußballnation liegen. Hat er doch beim Spiel gegen Rumänien mit seinem Zauberpass die Türkei mit ins Play-off-Finale gegen Kosovo getragen.

53. Spielminute: Orkun Kökcü zielt mit links Richtung Tor und Kerem Aktürkoglu tippt das Runde in das Eckige. "Tor, Toor, Toooorrr! Das haben wir gebraucht. Das ist es! Wir sind näher an der WM." Noch eine Schrecksekunde, ob es vielleicht Abseits war. Kommentator Alp hat keine Zweifel und so jubelt er aus seiner Kabine durchs Mikrofon in die Wohnzimmer bis nach Istanbul.

Das Warten für die türkische Fußball-Seele hat ein Ende. 24 Jahre nach der letzten Teilnahme lösen die Türken durch einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Kosovo das WM-Ticket. 01.04.2026 | 2:59 min

"Wir sind am Ende, aber das Spiel nicht"

Doch das Spiel ist noch nicht zu Ende. Er seufzt ins Mikrofon: "Nie hat die Fußballuhr so langsam getickt." Eine Zerreißprobe für die Nerven. Im Dreiminutentakt sagt er die verbleibende Spieldauer durch. "Mein Herz bleibt gleich stehen. Wir sind am Ende, aber das Spiel nicht." Sechs Minuten Nachspielzeit! Und dann endlich: Der erlösende Schlusspfiff. Frenetische Freude bricht in der Kommentatorenkabine aus.

Diese Jungs sind unsere Jungs. Diese Nacht ist unsere Nacht. Wir sind bei der WM! „ Kommentator Alp Özgen

"30 Minuten nach dem Tor, die sich wie 24 Jahre angefühlt haben", tickert der Sender CNN Türk am Morgen. Die Erlösung spiegelt sich in den Schlagzeilen am Morgen danach. "Turkish Cowboys", "Wir haben Geschichte geschrieben", "Kerems magische Berührung", "Die 24 Jahre dauernde Sehnsucht hat ein Ende", "Amerika wartet auf uns", "Die verrückten Türken sind unterwegs".

Erdogan träumt schon vom WM-Finale

Und auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, in jungen Jahren selbst begeisterter Fußballer, twittert nebst Glückwünschen: "So Gott will, werden wir es hoffentlich bis ins Finale schaffen." Das ist dann die ekstatische Freude, die über die Verbitterung gesiegt hat.

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