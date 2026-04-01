Fußball-WM: Türkei qualifiziert sich erstmals seit 2002 wieder

Erstmals seit 2002 hat die Türkei wieder ein WM-Ticket gelöst. Kerem Aktürkoglu traf im Playoff-Finale gegen Kosovo zum Siegtreffer und löste Ekstase bei den Fans aus.

Das Warten für die türkische Fußball-Seele hat ein Ende. 24 Jahre nach der letzten Teilnahme lösen die Türken durch einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Kosovo das WM-Ticket. 01.04.2026 | 2:59 min

Die Türkei ist nach 24 Jahren erlöst. Trainer Vincenzo Montella führte den früheren WM-Dritten im Finale der Europa-Playoffs zu einem hart erkämpften 1:0 (0:0) im Kosovo und zum ersehnten Ticket nach Amerika.

Die Türken sind erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifiziert, sie treffen in der Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien.

Sport : Qualfikation zur Fußball-WM Ausgewählte Spiele, spektakuläre Tore und alle Spiele des DFB-Teams: Die Highlights der Qualifikation zur Fußball-WM 2026.

Aktürkoglu bringt WM-Ticket

Die Gäste feierten auf das Ende ihrer quälenden Leidenszeit stürmisch, denn eine ganze Generation von Fans kennt bei der WM bislang nur die Zuschauerrolle. Kerem Aktürkoglu (57.) von Fenerbahce Istanbul stieg mit dem Siegtor zum Volkshelden auf. Für Kosovo war bereits das 4:3 in der Slowakei im Halbfinale eine Sensation gewesen.

Fisnik Asllani hatte sich allerdings vorgenommen, seine Mannschaft in Pristina nun auch erstmals zu einer WM zu führen. Der Hoffenheimer Stürmer spielte stark auf und hatte die beste Chance der ersten Halbzeit: Er traf mit seinem Fernschuss die Querlatte (29.).

Aus im Elfmeterschießen gegen Bosnien : Italien verpasst zum dritten Mal WM-Teilnahme Historischer Rückschlag: Italien verpasst erneut die WM. Im Playoff-Finale unterliegt die Squadra Azzurra in Unterzahl Bosnien – und stürzt ihre Fußballnation in die nächste Krise. mit Video 2:59

Die Türken, WM-Teilnehmer 1954 und 2002, waren mindestens gleichwertig und hofften auf einen erneuten Geniestreich von Arda Güler. Der Star von Real Madrid hatte das Halbfinale gegen Rumänien (1:0) mit einem Traumpass entschieden. Letztlich war es dann aber Aktürkoglu, der den Ball als Abstauber mit etwas Glück über die Linie schob.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.