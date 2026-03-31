Fußball-WM Quali: Italien verpasst zum dritten Mal WM-Teilnahme

Historischer Rückschlag: Italien verpasst erneut die WM. Im Playoff-Finale unterliegt die Squadra Azzurra in Unterzahl Bosnien – und stürzt ihre Fußballnation in die nächste Krise.

Das Drama geht in die Verlängerung: Bosnien-Herzegowina stoppt Italien auf dem Weg zur WM und erfüllt sich im Elfmeterschießen selbst den Traum einer zweiten Teilnahme. 01.04.2026 | 2:59 min

Nach 2018 und 2022 verpasst Italien nun zum dritten Mal nacheinander eine Fußball-Weltmeisterschaft. Im entscheidenen Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowin unterliegt der viermalige Weltmeister Bosnien in Unterzahl und nach Elfmeterschießen 1:4 (1:1, 1:1, 1:0). Damit sichert sich Bosnien das Ticket für die WM.

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Früher Treffer wegen Bosniens Fehler

Italien spielte nach der Roten Karte gegen Alessandro Bastoni (41. Minute) lange in Unterzahl. Angreifer Moise Kean (15.) erzielte früh den entscheidenden Treffer der Partie und profitierte dabei auch von einem groben Patzer von St.-Pauli-Torwart Nikola Vasilj, dessen missglücktes Zuspiel das Gegentor einleitete.

Italiens Alessandro Bastoni sieht Rot. Quelle: Imago/epa

Italien beschränkte sich im Anschluss nur noch aufs Verteidigen und zog sich nach einer Roten Karte für Bastoni noch mehr in die Defensive zurück. Man lauerte auf Konter - und es war erneut Kean, der das zweite Tor auf dem Fuß hatte. Doch der Stürmer, der allein auf Vasilj zulief, setzte den Ball knapp über das Tor. In der regulären Spielzeit schoss Italien nur zweimal auf das bosnische Tor.

Bajraktarevic schießt Bosnien zur WM

Bosnien drückte lange auf den Ausgleich, wurde schließlich durch Haris Tabakovic (79.) von Hertha BSC belohnt. Schließlich zerstörte Esmir Bajraktarevic im Elfmeterschießen alle italienischen WM-Träume. Das von Schalke-Stürmer Edin Dzeko angeführte Bosnien ist zum zweiten Mal nach 2014 beim wichtigsten Turnier der Welt dabei.

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Das italienische Warten geht dagegen weiter. Schon 2018 und 2022 scheiterte man in den Playoffs an Schweden und Nordmazedonien. Bosnien bekommt es bei der WM in der Gruppe B mit der Schweiz, Katar und Co-Gastgeber Kanada zu tun.

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Quelle: dpa