Dzeko auf Schalke: Wie der Weltstar im Aufstiegsrennen beflügelt

Der FC Schalke kämpft um die Rückkehr in die Bundesliga und kann dabei auf den größten Star der 2. Liga zählen. Edin Dzeko hilft den Knappen auf und neben dem Platz.

Ein Weltstar in der 2. Liga und ein regelrechter Edin-Dzeko-Hype beim FC Schalke 04. Der Stürmerstar könnte für die Knappen im Aufstiegskampf zum X-Faktor werden. 19.03.2026 | 17:40 min

Wenn die Trikots eines Spielers bereits einen Tag nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu einem neuen Verein ausverkauft sind, kann man wohl von einem sehr besonderen Transfer sprechen.

Dzeko bei Schalke auf den Spuren von Raul

So war es, als der Zweitligist FC Schalke 04 im Januar die Verpflichtung von Edin Dzeko verkündete. Ja genau, der Dzeko, der einst beim VfL Wolfsburg seine große Karriere begann, die ihn später zu Weltklubs wie Manchester City, AS Rom und Inter Mailand führte.

Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal mitten in der Saison in den Fanshop gekommen bin und alle Schaufensterpuppen nur noch Pullover anhaben, weil es keine Trikots mehr gibt. „ Schalke-Reporter Dirk große Schlarmann

Nach einem kurzen Intermezzo bei der AC Florenz heuerte er im Januar noch einmal in der deutschen 2. Bundesliga an.

Der FC Schalke 04 vergibt gegen Hannover 96 die Chance, die Tabellenführung auszubauen. Tragische Figur beim Remis: Edin Dzeko. Erst erzielt er die Führung für S04 und fliegt später vom Platz. 16.03.2026 | 8:38 min

Ein Weltstar auf Schalke. Das gab es zuletzt 2010, als ein gewisser Raul von Real Madrid nach Gelsenkirchen wechselte. Aber damals spielte Schalke in der Champions League und Raul war mit 33 Jahren im Vergleich zum seit dieser Woche 40-jährigen Dzeko fast ein Jungspund.

Dzeko fehlt nach Rot für ein Spiel Beim 2:2 gegen Hannover sah Edin Dzeko am vergangenen Sonntag die Rote Karte und wurde zunächst für zwei Spiele gesperrt. Der FC Schalke legte gegen das Strafmaß aber erfolgreich Berufung ein. Das Spitzenspiel am Samstag bei Darmstadt 98 wird Dzeko trotzdem gesperrt verpassen.

Sportvorstand Baumann musste abwägen

"Natürlich muss man immer Chancen und Risiken abwägen", gibt Sportvorstand Frank Baumann in der Sendung Bolzplatz einen Einblick in die Schalker Überlegungen. Man stelle sich Fragen wie: "Wie fit ist er noch? Wie sehr nimmt er das wirklich an?"

Einen Spieler mit 39 Jahren zu verpflichten, ist nicht alltäglich. „ Frank Baumann, Sportvorstand FC Schalke 04

Nach den ersten Wochen scheinen sämtliche Zweifel allerdings unbegründet. Neun Scorerpunkte in acht Spielen sind eine beachtliche Quote. "Sobald er im Sechzehner den Ball hat, ballert er drauf", staunt große Schlarmann über den bosnischen Rekordnationalspieler. Aber fragt man danach, was Dzeko am meisten auszeichnet, fällt vor allem ein Wort: Präsenz.

Der FC Schalke 04 hat die Tabellenführung in der 2. Liga durch einen hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld behauptet. Edin Dzeko gelang das Tor des Tages. 09.03.2026 | 7:35 min

Dzeko - ein Star zum Anfassen

"Alleine schon seine Präsenz vorne drin" schüchtere die Gegenspieler ein, findet Content Creator und S04-Fan Niklas Szeleschus im Bolzplatz. Ex-Trainer Felix Magath, der Dzeko einst nach Wolfsburg holte, schwärmt, dass "seine Präsenz den Gegner bindet und somit andere Raum kriegen".

Präsenz charakterisiert Dzeko derweil auch außerhalb des Rasens. "Er schreibt jedes Autogramm, er gibt jedes Foto, er wohnt in Gelsenkirchen", sagt große Schlarmann. "Das zeugt davon, wie sehr er sich mit dieser ganzen Sache auseinandersetzt." Und - so könnte man ergänzen - wie sehr er sich letztlich von Raul unterscheidet, der in Düsseldorf wohnte und den Fans eher freundlich-distanziert begegnete.

Der FC Schalke 04 ist auf gutem Weg zurück in die Bundesliga - und das mit einem Trainer, den vor der Saison kaum jemand kannte. 23.10.2025 | 17:44 min

Stürmerstar brachte sich bei Schalke selbst ins Spiel

In der stets ausverkauften Schalker Arena war es "immer geil zu spielen", sagte Dzeko bei seiner Vorstellung. Über befreundete Ex-Schalker habe er sich schon im Vorfeld über den Klub erkundigt und sich dann über Innenverteidiger Nikola Katic und Trainer Miron Muslic selbst ins Spiel gebracht.

"Wenn man weiß, welche Popularität Edin Dzeko in Bosnien hat, dann weiß man, dass das für mich auch ein besonderes Telefonat war", blickt Baumann zurück auf die erste Kontaktaufnahme. Medienberichten zufolge spielt Dzeko bei den Knappen für ein vergleichsweise niedriges Grundgehalt von rund 300.000 Euro plus Boni.

Der FC Schalke 04 lässt bei Schlusslicht Greuther Fürth wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Dejan Ljubicics Traumtor rettet S04 zumindest einen Zähler. 02.03.2026 | 6:20 min

Was macht Dzeko nach dem Sommer?

"Ich habe für diesen Verein gerne auf Geld verzichtet", sagt Dzeko, der in diesem Jahr zuerst Schalke zurück ins Oberhaus schießen und dann mit Bosnien zur WM fahren möchte. Ob das dann der krönende Abschluss einer großen Karriere wäre, ist offen.

"Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Edin so reflektiert und clever ist, dass er sagt: Aufstieg, WM, geiler geht's nicht", mutmaßt große Schlarmann. Die Fans auf Schalke würden ihn wohl gerne länger sehen.

Der Torriecher geht ja auch mit 40 nicht flöten. „ Schalke-Fan und Content Creator Niklas Szeleschus