WM-Quali-Playoffs: Türkeis Traum von der Weltbühne

Erstmals seit 24 Jahren will sich die Türkei wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Arda Güler und Kenan Yildiz tragen die Hoffnungen im Playoff-Finale gegen den Kosovo.

Hoffnungsträger der Türkei: Arda Guler (l.) and Kenan Yildiz Quelle: Imago

Es ist wohl keine Frage, wer den größeren Druck hat. Wenn der Kosovo im Playoff-Finale gegen die Türkei (Dienstag 20:45 Uhr) eines der letzten vier europäischen Tickets für die WM ausspielt, dann haben eigentlich nur die Gäste viel zu verlieren. Kosovo mit seinen rund 1,6 Millionen Einwohnern hat 2008 seine Unabhängigkeit erklärt und ist erst seit 2016 Mitglied bei der Fifa.

Dagegen steht die Türkei: ein Land mit langer (Fußball-)Geschichte, von der Bevölkerungszahl (87,8 Millionen) größer als Deutschland. Doch es ist 24 Jahre her, dass diese fußballverrückte Nation zuletzt an einer Weltmeisterschaft teilnahm.

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2002 in Japan und Südkorea verblüffte im Zeichen des Halbmonds ein Team mit dem legendären Torwart Rüstü Recber, das mit viel Finesse und großem Herz erst vom späteren Weltmeister Brasilien im Halbfinale besiegt wurde und das Spiel um den dritten Platz gegen Südkorea gewann. Rekordtorjäger Hakan Sükür traf nach 10,8 Sekunden. WM-Rekord.

Hakan Calhanoglu hat noch dieses eine Ziel

Seitdem hat diese Nationalelf tiefe Täler durchschritten, scheiterte entweder in der Gruppenphase der WM-Qualifikation oder in den Playoffs. Das soll nicht wieder passieren. "Mein einziges Ziel ist es, als Kapitän an der Weltmeisterschaft teilzunehmen", sagte der 103-fache Nationalspieler Hakan Calhanoglu nach dem 1:0-Zittersieg im Playoff-Halbfinale gegen Rumänien.

Nun schrieb der Mittelfeldspieler von Inter Mailand bei Instagram, es gebe "noch ein letztes Spiel, um die Sehnsucht, die wir seit 2002 haben, zu stillen".

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Der frühere Bundesligaprofi zieht längst nicht mehr alleine die Strippen. Vor dem in Mannheim geborenen 32-Jährigen zaubern gerne zwei Toptalente, die es auf die Weltbühne drängt: Arda Güler von Real Madrid und Kenan Yildiz von Juventus Turin. Mit 21 beziehungsweise 20 Jahren geht ihre Karriere eigentlich so richtig erst los.

Bei Real Madrid und Juventus Turin hoch geschätzt

Trainer Vincenzo Montella wird auch in Pristina vor allem auf dieses Duett bauen, das sich mit seinen Qualitäten gut ergänzt. Güler, geboren in Ankara, mit 18 Jahren bereits von Fenerbahce Istanbul nach Madrid gewechselt, hat die Anlaufschwierigkeiten bei Real überwunden.

Sein Traumtor im Ligaspiel gegen Elche aus fast 70 Metern demonstrierte seine Fertigkeiten. Immer häufiger bestimmt er den Rhythmus. Seine Spielintelligenz ist herausragend. Sollte es mit der WM klappen, würde Güler nächste Woche auch gestärkt in den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern gehen.

Trainer Spalletti: "Kenan ist ein Alien"

Yildiz, geboren in Regensburg, mit 17 vom FC Bayern nach Turin gewechselt, ist ein gänzlich anderer Spielertyp. Er sucht viel häufiger das Dribbling, aber auch den Abschluss. Sein Vereinstrainer Luciano Spalletti erklärte einmal: "Kenan ist ein Alien. Manchmal macht er Fehler, nur um zu zeigen: Ich bin auch nur normal."

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Beide können in verfahrenen Situationen den Unterschied machen. Wie gegen die Rumänen, als eben Güler mit einem Traumpass das einzige Tor von Ferdi Kadioglu vorbereitete.

Lob von Erdal Keser

"Das ist die beste Generation, die die Türkei jemals hatte", sagte der ehemalige Bundesligaprofi und Türkei-Experte Erdal Keser im "Kicker". Es wäre jammerschade, wenn diesen talentierten Fußballer nicht bei der WM mitspielen würden, nachdem diese Auswahl bereits bei der EM in Deutschland bis ins Viertelfinale kam. Güler habe das Zeug, bei Real Madrid langfristig eine Ära mitzuprägen.

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"Er ist mittlerweile voll angekommen, hat gelernt, nach hinten zu arbeiten und hat damit alle Voraussetzungen", befand Keser. Und auch Yildiz bringe die Anlagen mit, um irgendwann vielleicht für einen noch größeren Klub als Juve zu spielen.

Sollte sich die Türkei wirklich qualifizieren, so blickte der 64-jährige Keser voraus, würde sie in der WM-Gruppe mit USA, Paraguay und Australien wohl als Sieger herausgehen. Aber erstmal geht es um den letzten Schritt in der Qualifikation.

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