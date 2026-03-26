Die Türkei darf weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 2002 hoffen. Das Team bezwang Rumänien mit 1:0 und spielt im Endspiel um ein WM-Ticket gegen den Kosovo.

Der Türkei fehlt noch ein Sieg zur ersten WM-Teilnahme seit 24 Jahren. Im Halbfinale gegen Rumänien setzt sich die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella knapp, aber verdient durch. 27.03.2026 | 2:59 min

Die Türkei darf weiter von der ersten Teilnahme an einer Fußball-WM seit 24 Jahren träumen. Das Team um Kapitän Hakan Calhanoglu setzte sich im Playoff-Halbfinale in Istanbul mit 1:0 (0:0) gegen Rumänien durch und spielt am Dienstag um eines der letzten Tickets für die Endrunde im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. Die Türken müssen dann auswärts ran. Gegner ist der Kosovo, der sich in der Slowakei mit 4:3 (1:2) durchsetzte und auf seine erste WM-Teilnahme hofft.

Beruhigung für die italienische Fußball-Seele: Die Squadra Azzurra setzt sich im Halbfinale gegen Nordirland durch und spielt im Playoff-Finale um das Ticket für die WM. 27.03.2026 | 2:58 min

Kadioglu mit Siegtreffer für Türkei

Ferdi Kadioglu (53.) traf nach einer überragenden Vorarbeit von Real Madrids Jungstar Arda Güler im Besiktas Park zum Sieg der Türken, die zuletzt 2002 in Japan und Südkorea an einer WM-Endrunde teilgenommen haben - und damals erst im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Brasilien ausgeschieden waren.

Sollten sich die Türken für die WM qualifizieren, würden sie in Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien treffen. Für die Rumänen um den bereits 80 Jahre alten Nationaltrainer Mircea Lucescu platzte hingegen der Traum von der ersten WM-Teilnahme seit 1998.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Rumänen treffen nur den Pfosten

Beiden Teams war bei stimmungsvoller Kulisse die Aufregung anzumerken, es entwickelte sich eine Partie ohne viele Torraumszenen. Güler (32.) setzte den Ball aus guter Abschlussposition über das Tor.

Nach der Pause leitete der 21-Jährige dann mit einem Traumpass über 30 Meter die Führung durch Kadioglu ein. Auf der Gegenseite verpasste Ianis Hagi (55.) den prompten Ausgleich. Rumäniens Nicolae Stanciu traf nur den Pfosten (77.).

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