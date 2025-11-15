Die deutsche U17 ist bei der WM in Katar früh gescheitert. Im Sechzehntelfinale scheiterte der Titelverteidiger an Underdog Burkina Faso.

Ben Hawighorst (Deutschland, l.) im Duell mit Siegtorschütze Mohamed Zongo (Burkina Faso) Quelle: Imago

Die deutschen U17-Junioren sind auf ihrer Mission Titelverteidigung bei der WM in Katar früh gescheitert. Im Sechzehntelfinale unterlag das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister Underdog Burkina Faso mit 0:1 (0:1). Vor zwei Jahren hatte die DFB-Auswahl in Indonesien noch erstmals in dieser Altersklasse den WM-Titel geholt.

Deutschland früh in Rückstand

Der erst 15-Jährige Mohamed Zongo (5.) sorgte für den Achtelfinal-Einzug der Westafrikaner, die dort am Dienstag auf Uganda treffen. Für die DFB-Auswahl endet das Länderspieljahr dagegen mit der nächsten großen Enttäuschung; denn auch bei der EM im Mai war das Team um Bayern-Jungstar Wisdom Mike schon in der Vorrunde ausgeschieden.

Nach 1:2 gegen Portugal : Deutsche U17 bei der EM ausgeschieden Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist nach der zweiten Niederlage bei der EM in Albanien ausgeschieden. Das Team von Trainer Marc-Patrick Meister unterlag Portugal 1:2 (0:0).

Nach dem frühen Rückstand war die deutsche Fußball-Mannschaft das bessere Team, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Jugendtrainer Meister nutzte eine Challenge nach einem Schlag ins Gesicht gegen den Kölner Maik Akumu, Schiedsrichter Hyun-Jae Choi aus Südkorea entschied sich nach Ansicht der TV-Bilder jedoch gegen einen Platzverweis und blieb bei der Gelben Karte (50.).

Challenges bei U17-WM möglich

Die Trainer dürfen die Unparteiischen bei dem Turnier bei Toren, Strafstößen und Roten Karten zweimal pro Spiel dazu auffordern, ihre Entscheidungen mittels des Football Video Support am Bildschirm zu überprüfen. Ist ein Einspruch erfolgreich, gibt es eine weitere Möglichkeit dazu. Einen VAR gibt es nicht.

Dem deutschen Fußball mangelt es trotz Erfolgen an Nachwuchs. Könnte eine eigene U21-Liga wie in England das Problem lösen? DFB-Geschäftsführer Rettig im Bolzplatz über Strategien des Verbandes.

Akumu wurde wenige Minuten später ausgewechselt. Zuvor hatte die DFB-Auswahl schon die Ausfälle der beiden Frankfurter Niklas Scheller (Hüftverletzung/vor dem Spiel) und Eba Bakir Is, der einen gegnerischen Finger ins Auge bekam (30.), verkraften müssen. Benno Kaltefleiter (RB Leipzig) stand beim vermeintlichen Ausgleich (90.+8) deutlich im Abseits.

DFB-Team wurde 2023 U17-Weltmeister

Ende 2023 hatte die U17 unter dem heutigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in einem dramatischen Finale gegen Frankreich (4:3 i.E.) triumphiert. In Indonesien waren Talente wie Torwart Konstantin Heide, Finn Jeltsch, Noah Darvich, Assan Ouédraogo oder Paris Brunner dabei.

Ab diesem Jahr findet die U17-WM mit 48 statt 24 Teams statt; zudem wird sie nun jährlich und bis 2029 stets in Katar ausgetragen. Das Finale steigt am 27. November.

