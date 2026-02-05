Ter Stegen erneut lange verletzt: WM-Pläne durchkreuzt

Der große WM-Traum von Marc-André ter Stegen droht endgültig zu platzen. Der Torhüter muss mehrere Monate pausieren.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat gerade erst den Klub gewechselt, um seine WM-Teilnahme nicht zu gefährden. Nun hat er sich erneut verletzt, das WM-Aus droht. 02.02.2026 | 0:19 min

Marc-André ter Stegen klatscht noch einmal in seine rot-weißen Torwarthandschuhe mit den Initialen "MtS", das Bild zu seinem emotionalen Post wirkt wie ein Abschied - auch wenn sich der Nationaltorhüter kämpferisch gibt.

Ich werde zurückkommen. „ Marc-André ter Stegen auf Instagram nach seiner Verletzung.

Doch das werde "mehrere Monate" dauern, seine Handschuhe zieht ter Stegen erst einmal nicht mehr an. Sein großer WM-Traum droht damit endgültig zu platzen, seine Chancen auf eine Teilnahme sind nach der erneuten Muskelverletzung auf ein Minimum gesunken.

Torhüter unterzieht sich Operation

"Für uns Sportler ist das Schönste der Wettkampf: zu trainieren und zu spielen. All das muss ich nun für mehrere Monate pausieren, da ich mich für eine Operation entschieden habe", schrieb der 33-Jährige am Donnerstag und meldete sich damit erstmals seit dem erneuten Rückschlag zu Wort.

Nach knapp zwölf Jahren beim FC Barcelona wechselt Marc-André ter Stegen und spielt auf Leihbasis bis zum Saisonende für Girona. Es geht ihm um Spielpraxis hinsichtlich der WM. 21.01.2026 | 0:56 min

Dass ter Stegen zum WM-Start der DFB-Auswahl am 14. Juni in Houston gegen Neuling Curacao im Tor stehen wird, glauben wohl nur noch die größten Optimisten. Am Freitag muss sich der vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehene Schlussmann aufgrund der Verletzung im linken Oberschenkel einer Operation unterziehen.

Marc-André ter Stegen -der "ewige Kronprinz"

"Ich bin ein positiver Mensch. Diese Einstellung hat mich immer begleitet und mir in jeder schwierigen Situation geholfen", teilte ter Stegen zwar mit. Aber: "Diese hier ist besonders hart für mich." Für den Start des viermaligen Weltmeisters ins WM-Jahr am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana fällt ter Stegen definitiv aus. Für das Turnier besteht nur wenig Hoffnung.

Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Nationaltorwart musste die Vorbereitung mit dem FC Barcelona auf die Supercopa gegen Bilbao verletzt abbrechen. 07.01.2026 | 0:26 min

Es passt ins Bild des Pechvogels. Als "ewiger" Kronprinz von Manuel Neuer war er erst nach dessen Rücktritt aus der DFB-Auswahl nach der EM 2024 aus dem übergroßen Schatten des Kapitäns getreten. Doch seither prägten Verletzungen und die Ausbootung bei Barca den Weg des 44-maligen Nationalspielers.

Baumann jetzt wohl Nummer 1 in der Nationalmannschaft

Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler sicherten ter Stegen nach der erneuten Verletzung ihre volle Unterstützung zu. "Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm", sagte Nagelsmann, der nun wohl mit dem Hoffenheimer Oliver Baumann als Nummer eins für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada planen muss.

Nationaltorhüter Oliver Baumann hat im "aktuellen sportstudio" erklärt, warum er auch nach 500 Bundesligaspielen nicht nachlassen wird - und so gerne die WM 2026 spielen würde. 23.11.2025 | 22:50 min

Ter Stegen erlitt die Verletzung am Samstag bei der Niederlage von Girona bei Real Oviedo (0:1). "Dabei war ich gerade erst in Girona angekommen, wo ich von der ersten Minute an unglaublich herzlich aufgenommen wurde", schrieb ter Stegen: "Ich habe mich sehr darauf gefreut, Teil der Mannschaft zu sein und dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."

Doch zur Erfüllung der Ziele seines Klubs und der Nationalmannschaft kann er vorerst nichts mehr beitragen.

