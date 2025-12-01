Fußball-Bundesliga: Augsburg trennt sich von Trainer Sandro Wagner

Bundesligist FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner haben sich getrennt. Vor allem in der Defensive waren die Schwaben unter Wagner anfällig. Nun soll Manuel Baum übernehmen. 01.12.2025 | 1:11 min

Das Bundesliga-Intermezzo von Sandro Wagner ist beendet. Der FC Augsburg und der ehemalige Assistenzcoach von Bundestrainer Julian Nagelsmann beendeten das ambitionierte Projekt nach nur fünf Monaten. Der Bundesligist trennte sich am Montag "im gegenseitigen Einvernehmen" von dem 38-Jährigen, trotz eines Vertrags bis 2028.

In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen. „ Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll

Schwache Punkteausbeute unter Wagner

Wagner, der gemäß Punkteschnitt schwächste Augsburger Coach seit dem Bundesliga-Aufstieg 2011, habe zwar "leidenschaftlichen Einsatz" gezeigt, doch stehe "bei jeder Entscheidung, die wir treffen, immer das Wohl des FCA im Zentrum".

Wagner zeigte sich traurig über die Entwicklung. "Ich habe die Aufgabe beim FCA immer mit großer Energie und Leidenschaft ausgeübt", wurde er in der Mitteilung zur Trennung zitiert. "Wir wollten gemeinsam viel verändern, leider ist uns das in der kurzen Zeit nicht wie erhofft gelungen", ergänzte Wagner

Ex-Trainer Baum übernimmt bis Jahresende

Laut der "Augsburger Allgemeinen" übernimmt der frühere Coach Manuel Baum bis zum Jahresende. Baum war in den Jahren 2016 bis 2019 Trainer des Fußball-Bundesligisten. Im Sommer war er als Leiter Entwicklung & Fußballinnovation zum FCA zurückgekehrt.

Für den 38 Jahre alten Ex-Nationalspieler Wagner ist es ein bitteres Erlebnis. Es war sein erster Cheftrainer-Job in der deutschen Eliteliga. Dafür hatte er sogar seinen reizvollen DFB-Posten bei der Nationalmannschaft ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA aufgegeben. Zuvor hatte der frühere Bayern-Profi im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching und das Drittliga-Team des Vereins trainiert, danach war er zum Deutschen Fußball-Bund gewechselt. Nach einem Posten dort im Nachwuchsbereich stieg er zum Nagelsmann-Assistenten auf.

Imagewechsel mit Wagner fehlgeschlagen

Wagner war im Sommer mit großen Ambitionen und großem Tatendrang beim FCA eingestiegen. "Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend. Der FCA ist genau wie ich sehr ehrgeizig", sagte er damals. Der Start war verheißungsvoll, aber schnell gab es empfindliche Rückschläge. Einer der Tiefpunkte war das 0:6 zu Hause gegen RB Leipzig, der höchsten Heimniederlage der Augsburger Bundesliga-Historie.

Der Verein hatte sich nach der vergangenen Saison vorzeitig von Jess Thorup getrennt. Der Däne hatte die Augsburger im 14. Bundesligajahr auf Platz zwölf geführt. Aber die Verantwortlichen um Geschäftsführer Michael Ströll wollten mit Wagner das nächste Fußball-Level erreichen. Mit einer aktiveren und auch attraktiven Spielweise sowie einer besseren Förderung junger Eigengewächse. Mit dem eloquenten und selbstbewusst auftretenden Wagner sollte zudem ein Imagewechsel vollzogen werden; weg von der "Grauen-Maus"-Erscheinung, hin zu einer größeren Außenwirkung. Die wurde mit Wagner auch erreicht, aber nicht im erhofften sportlichen Kontext.

