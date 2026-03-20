Die Karriere von Mesut Özil war lange Familiensache - Vater Mustafa managte ihn. Doch eine Entscheidung führte zum Bruch. In der ZDF-Doku erzählt Mustafa Özil seine Sicht.

Mesut Özils Talent ist außergewöhnlich, doch von den großen Vereinen wird er lange übersehen. Als der Durchbruch gelingt, muss er eine Entscheidung treffen: Türkei oder Deutschland? 20.03.2026 | 43:50 min

Der Bruch von Mesut Özil mit dem DFB und seinem Geburtsland Deutschland bewegt die deutsche Öffentlichkeit noch heute. Das zeigt das Interesse an der ZDF-Doku-Serie "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden".

Diese enthält auch erstmals in einer Doku zu sehende Aussagen zu einem anderen Bruch, den Özil schon Jahre vorher vollzog: Den zu seinem Vater Mustafa Özil, der bis 2013 auch sein Manager war.

Vertrauensverlust nach Wechsel zu Arsenal

"Also wenn ich jemanden nicht zu hundert Prozent vertraue, dann ist es so, auch wenn das mein Vater ist, dass ich diesen Schlussstrich ziehe." Diese Worte spricht Özil 2017 in einem Londoner Tonstudio, in dem Reporter Frank Buschmann ihn zu seiner Autobiografie befragt.

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Die Aussage bezieht sich auf seinen Wechsel von Real Madrid zum FC Arsenal im Jahr 2013, dem gescheiterte Verhandlungen von Mustafa Özil mit Real vorausgegangen waren.

"Keiner hat es verstanden, warum Mesut Özil Real Madrid verlassen hat", sagt sein damaliger Mitspieler Hamit Altintop.

Jeder hat Real Madrid beneidet wegen Mesut Özil. „ Hamil Altintop, ehemaliger Mitspieler von Mesut Özil

Özil selbst bedauert in dem Londoner Radio-Interview, niemanden mit mehr Erfahrung an seiner Seite gehabt zu haben. "Mein Vater wollte nur das Beste für seinen Sohn, aber ich denke, dass ich in der Zeit falsch betreut worden bin."

Der Schlüssel des Vaters passt nicht mehr

Eine Woche nach dem Wechsel kam Mustafa Özil plötzlich nicht mehr in sein Düsseldorfer Büro. "Als ich fort war, haben sie mich als Geschäftsführer entmachtet und die Büro-Schlösser ausgetauscht", berichtet Özil in der ZDF-Doku. "Ich habe dann erfahren, dass es der ältere Sohnemann Mutlu übernimmt und dass der Sogut dabei ist."

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Erkut Sogut, der Özils Beratung übernahm, will nichts mit der Entmachtung zu tun gehabt haben. "Es war eine Familiensache", sagt er.

Der Vater und die Mutter waren in einer Trennung und damit hat auch die Trennung zwischen der ganzen Familie angefangen. „ Erkut Sogut, Ex-Berater von Mesut Özil

Ohne seinen Vater, so sehen es viele Wegbegleiter, wäre Mesut Özil allerdings nie so weit gekommen. Im Alter von zwei Jahren ist Mustafa Özil mit seiner Mutter zum Vater, der als Gastarbeiter in Deutschland war, nach Gelsenkirchen gezogen, hatte mit 17 Jahren geheiratet und vier Kinder bekommen, darunter einen Sohn mit magischem Fuß.

Wichtiger Antreiber in jungen Jahren

"Ich glaube, speziell in jungen Jahren war er ein wichtiger Förderer", sagt SZ-Reporter Philipp Selldorf. "Wenn da nicht jemand gewesen wäre, der ihn auch nach außen stark gemacht hätte, dann wäre seine Karriere vielleicht in jungen Jahren ins Stocken geraten. In den weiteren Jahren in Madrid hat Mustafa dann vielleicht zu viel Einfluss genommen."

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Diesen Eindruck bestätigt auch Ex-Bundestrainer Jogi Löw: "Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, der Vater will vielleicht viele andere Dinge für seinen Mesut."

Der Vater selbst lässt in der ZDF-Doku keinen Zweifel, wessen Werk Mesut Özils Karriere ist. In Istanbul habe er einmal an einem Hochhaus ein Werbeplakat von Mesut gesehen, 30 Meter breit, 50 Meter lang. "Ich habe gesagt, Mustafa, was hast du zustande gebracht?"

Vaterfigur Erdogan?

Auf das Karriereende seines Sohnes blickt er dagegen eher irritiert. "Er hatte noch nicht mal ein vernünftiges Abschiedsspiel mit einem Verein." Er sei einfach von der Bildfläche der sportlichen Art verschwunden.

Dort, wo Mesut Özil medial noch präsent ist, zeigt er sich nicht mehr mit seinem Vater, sondern mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.

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