  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Oberdorf-Verletzung: Kreuzbandrisse bei Fußballerinnen häufen sich

Oberdorf fällt wieder lange aus:Kreuzbandrisse bei Fußballerinnen häufen sich

von Susanne Simon

|
Lena Oberdorf

Die Verletzung von Lena Oberdorf schockt die Mitspielerinnen. Der Fußball scheint das Kreuzbandriss-Problem bei den Frauen nicht in den Griff zu bekommen.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Thema
Fußball

Bundesliga 7. Spieltag

2. Bundesliga - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights