Frauen-Champions-League: Wolfsburg trifft auf Juve

Wolfsburg trifft im K.-o.-Playoff der Champions League auf die Frauen von Juventus Turin. Auf die Bayern wartet im Viertelfinale der Sieger der Partie Atletico gegen ManUnited.

Spannung in Nyon bei der Auslosung zum Playoff der Champions League der Frauen: Der VfL Wolfsburg spielt gegen Juventus, die Bayern sind für das Viertelfinale gesetzt. 18.12.2025 | 0:57 min

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bekommen es in den Playoffs der Champions League mit Juventus Turin zu tun. Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale auf Atletico Madrid oder Manchester United. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon.

Münchnerinnen schafften mit Glück die Direktqualifikation

Die Münchnerinnen hatten sich am Mittwoch durch ein 3:0 über den norwegischen Pokalsieger Valerenga Oslo noch den vierten Platz der Ligaphase gesichert und sich so auf direktem Weg für die Runde der besten Acht qualifiziert. Dort werden sie im Rückspiel Heimrecht haben.

Die Viertelfinalspiele werden am 24. und 25. März sowie am 1. und 2. April ausgetragen. Zuvor entscheidet sich im Play-off-Duell zwischen Atletico und ManUnited, welches Team sich mit den Bayern duellieren wird.

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League. Mit einem überzeugenden Sieg gegen Valerenga IF schafften die Münchnerinnen noch den Sprung unter die besten Vier. 18.12.2025 | 1:20 min

Auf Atletico waren die Münchnerinnen bereits während der Ligaphase getroffen (2:2). Schon vor der Ziehung der Loskugeln stand fest, dass der FC Bayern im Viertelfinale den Topteams OL Lyonnes und FC Barcelona aus dem Weg gehen wird, im Halbfinale aber könnten dann die Katalaninnen warten.

Wölfinnen bekämen es im Viertelfinale mit Lyon zu tun

Zunächst das Viertelfinale erreichen möchte Wolfsburg. Durch ein 1:2 gegen den FC Chelsea am Mittwoch hatte das Team den direkten Einzug verpasst. Deshalb müssen die Wölfinnen am 11. oder 12. Februar sowie am 18. oder 19. Februar die Hürde Juventus meistern, dabei haben sie zunächst Heimrecht. Gelingt das, würde der Klub anschließend auf OL Lyonnes treffen.

Ein deutsches Duell mit dem FC Bayern wäre frühestens im Finale möglich. Dieses findet am 23. Mai in Oslo statt.

Chance verpasst: Mit einem Sieg über den FC Chelsea wäre der VfL Wolfsburg direkt fürs Viertelfinale qualifiziert gewesen. Doch nach dem 1:2 müssen die Wölfinnen ins Playoff. 18.12.2025 | 1:00 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.