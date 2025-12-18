Frauen-Champions-League:Wolfsburg trifft auf Juve, FCB auf Atletico oder ManUnited
|
Wolfsburg trifft im K.-o.-Playoff der Champions League auf die Frauen von Juventus Turin. Auf die Bayern wartet im Viertelfinale der Sieger der Partie Atletico gegen ManUnited.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bekommen es in den Playoffs der Champions League mit Juventus Turin zu tun. Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale auf Atletico Madrid oder Manchester United. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon.
Münchnerinnen schafften mit Glück die Direktqualifikation
Die Münchnerinnen hatten sich am Mittwoch durch ein 3:0 über den norwegischen Pokalsieger Valerenga Oslo noch den vierten Platz der Ligaphase gesichert und sich so auf direktem Weg für die Runde der besten Acht qualifiziert. Dort werden sie im Rückspiel Heimrecht haben.
Die Viertelfinalspiele werden am 24. und 25. März sowie am 1. und 2. April ausgetragen. Zuvor entscheidet sich im Play-off-Duell zwischen Atletico und ManUnited, welches Team sich mit den Bayern duellieren wird.
Auf Atletico waren die Münchnerinnen bereits während der Ligaphase getroffen (2:2). Schon vor der Ziehung der Loskugeln stand fest, dass der FC Bayern im Viertelfinale den Topteams OL Lyonnes und FC Barcelona aus dem Weg gehen wird, im Halbfinale aber könnten dann die Katalaninnen warten.
Wölfinnen bekämen es im Viertelfinale mit Lyon zu tun
Zunächst das Viertelfinale erreichen möchte Wolfsburg. Durch ein 1:2 gegen den FC Chelsea am Mittwoch hatte das Team den direkten Einzug verpasst. Deshalb müssen die Wölfinnen am 11. oder 12. Februar sowie am 18. oder 19. Februar die Hürde Juventus meistern, dabei haben sie zunächst Heimrecht. Gelingt das, würde der Klub anschließend auf OL Lyonnes treffen.
Ein deutsches Duell mit dem FC Bayern wäre frühestens im Finale möglich. Dieses findet am 23. Mai in Oslo statt.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF Sportstudio in dem Beitrag "Wolfsburg kämpft gegen Juve ums Viertelfinale" am 18.12.2025 um 14:15 Uhr.
Mehr zur Champions League der Frauen
Frauen-Champions-League:Bayern im Viertelfinale - Wolfsburg muss ins Playoffmit Video1:00
Champions League der Frauen:Wolfsburg kann Reals Unterzahl nicht nutzenmit Video0:32
Champions League der Frauen:FC Bayern dreht Spiel in Parismit Video0:59
Champions League Frauen:Alle Spiele im Überblick