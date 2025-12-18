Champions League Frauen:Wolfsburg kämpft gegen Juve ums Viertelfinale
von Felix Tusche
|
Spannung in Nyon bei der Auslosung zum Playoff der Champions League der Frauen: Der VfL Wolfsburg spielt gegen Juventus, die Bayern sind für das Viertelfinale gesetzt.
