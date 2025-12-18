Sportler des Jahres 2025: ZDF überträgt Gala live

Die Spannung steigt: Wer werden die Sportler des Jahres 2025? Auch in diesem Jahr überträgt das ZDF die traditionelle Gala aus Baden-Baden live. Am Sonntag ist es soweit.

Wer werden die Sportler des Jahres 2025?

Am Sonntag werden in Baden-Baden die Sportler des Jahres 2025 gekürt. Wer holt sich die begehrte Auszeichnung bei Frauen, Männern und Teams? 18.12.2025 | 1:44 min

Wer werden die Sportler des Jahres 2025? Deutschlands Sportjournalisten haben ihr Votum abgegeben - am Sonntag klärt sich, wer die Nachfolge von Oliver Zeidler, Darja Varfolomeev und der 3x3-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen antreten wird, die 2024 zum Sportler, zur Sportlerin und zum Team des Jahres gewählt wurden.

Gala am Sonntag ab 20 Uhr live im Stream

Ab 20 Uhr ist die Ehrung in Baden-Baden im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen. Ab 22:15 Uhr steht die Gala "Sportler des Jahres 2025" auf dem linearen ZDF-Programm.

Zum dritten Mal führt das Moderatoren-Duo Lena Kesting und Sven Voss im Bénazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden durch die 90-minütige Gala, bei der sie zahlreiche prominente Gäste aus der Sportwelt begrüßen.

Emotionale Momente mit Basketballern und Hockey-Team

Das Sportjahr 2025 hat mit vielen emotionalen Momenten begeistert: Ann-Katrin Bergers Parade bei der Fußball-EM der Frauen gegen Frankreich, der EM-Titel für die deutschen Basketballer und Hockey-Spieler sowie Leo Neugebauers WM-Triumph im Zehnkampf.

Deutschlands Basketballer unterstreichen ihre Ausnahmestellung. Mit einer grandiosen Teamleistung holt sich das Team um Dennis Schröder nach dem WM- auch den EM-Titel. 16.12.2025 | 1:51 min

Deutschlands Sportjournalisten haben zum 79. Mal seit 1947 ihr Votum abgegeben und die "Sportler des Jahres" gekürt. Vorher hatten die olympischen und paralympischen Kaderathleten in jeder Kategorie die Top Ten ausgewählt.