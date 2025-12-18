Sportler des Jahres 2025: ZDF überträgt Gala live

Gala in Baden-Baden live im ZDF:Wer werden die Sportler des Jahres 2025?
Die Spannung steigt: Wer werden die Sportler des Jahres 2025? Auch in diesem Jahr überträgt das ZDF die traditionelle Gala aus Baden-Baden live. Am Sonntag ist es soweit.
Wer werden die Sportler des Jahres 2025? Deutschlands Sportjournalisten haben ihr Votum abgegeben - am Sonntag klärt sich, wer die Nachfolge von Oliver Zeidler, Darja Varfolomeev und der 3x3-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen antreten wird, die 2024 zum Sportler, zur Sportlerin und zum Team des Jahres gewählt wurden.
Gala am Sonntag ab 20 Uhr live im Stream
Ab 20 Uhr ist die Ehrung in Baden-Baden im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen. Ab 22:15 Uhr steht die Gala "Sportler des Jahres 2025" auf dem linearen ZDF-Programm.
Zum dritten Mal führt das Moderatoren-Duo Lena Kesting und Sven Voss im Bénazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden durch die 90-minütige Gala, bei der sie zahlreiche prominente Gäste aus der Sportwelt begrüßen.
Emotionale Momente mit Basketballern und Hockey-Team
Das Sportjahr 2025 hat mit vielen emotionalen Momenten begeistert: Ann-Katrin Bergers Parade bei der Fußball-EM der Frauen gegen Frankreich, der EM-Titel für die deutschen Basketballer und Hockey-Spieler sowie Leo Neugebauers WM-Triumph im Zehnkampf.
Deutschlands Sportjournalisten haben zum 79. Mal seit 1947 ihr Votum abgegeben und die "Sportler des Jahres" gekürt. Vorher hatten die olympischen und paralympischen Kaderathleten in jeder Kategorie die Top Ten ausgewählt.
Highlights aus dem Sportjahr 2025
Momente des Sportjahres 2025:Drama bis zum Schluss: Preuß holt Gesamt-Weltcupvon Eike SchulzVideo1:56
Momente des Sportjahres 2025:Ann-Katrin Berger und die Parade ihres Lebensvon Eike SchulzVideo2:00
Momente des Sportjahres 2025:Parasport: Historische WM-Triumphevon Eike SchulzVideo1:46
Momente des Sportjahres 2025:Die Freudentränen des Königs der Ahtletenvon Eike SchulzVideo1:54
Highlights aus Tokio:Das war die Leichtathletik-WM 2025von Felix TuscheVideo8:08