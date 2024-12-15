Sportler des Jahres: Zeidler, Varfolomeev und Basketballerinnen

Sportgala 2024:Das sind die besten Sportler des Jahres
An den Helden von Paris führt bei der Wahl zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres kein Weg vorbei. Bei den Teams gewannen die Basketballerinnen.
Sportgymnastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2024. Die beiden wurden am Sonntagabend im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet. Die Ehrung zur Mannschaft des Jahres erhielten die deutschen 3x3 Basketballerinnen.
Alle Wahlergebnisse 2024 im Überblick
Varfolomeev mit historischem Olympia-Gold
Direkt bei ihrer ersten olympischen Teilnahme gewann Varfolomeev Gold im Mehrkampf. Damit ist sie die erste deutsche Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Außerdem wurde die 18-Jährige bereits im April Europameisterin am Band .
Varfolomeev, die den Preis aus den Händen der früheren Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber erhielt, setzte sich knapp durch (1888). "Ich war mir ziemlich sicher, dass ich zeigen kann, was ich trainiert habe", sagte Varfolomeev mit Blick auf ihren Olympiasieg. "Es war eine riesige Erleichterung." Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye blieb als Trost immerhin Platz zwei (1809) und der schwungvolle Auftritt ihres Gospel-Chors. Rang drei belegt Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl (1274).
Oliver Zeidler siegt knapp vor Lukas Märtens
Bei den Männern gewann Einer-Ruderer Oliver Zeidler. Die Krönung seiner Karriere gelang ihm im August bei den Olympischen Spielen in Paris als er im Ruder-Einer Gold holte.
Im April gewann der dreifache Weltmeister auch seinen dritten EM-Titel. Nun darf er sich auch Sportler des Jahres nennen (1694 Punkte). Zuvor hatte ihn sein Vater innig umarmt und seinem Sohn mit tränenerstickter Stimme die begehrte Trophäe überreicht. Nur wenige Punkte hinter Zeidler landete Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens (1647) und Ironman-Weltmeister Patrick Lange (1439).
3x3 Basketballerinnen gewinnen deutlich
Mannschaft des Jahres sind die Basketballerinnen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius (2872). Die Trophäe erhielten sie aus den Händen von Laura Ludwig, der Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016.
Die drei Basketballerinnen gewannen bei den Olympischen Spielen in Paris historisches Gold. Im Finale bezwingen sie Spanien 17:16. Es ist die erste olympische Medaille für ein deutsches Basketballteam überhaupt. Platz zwei belegt Double-Sieger Bayer Leverkusen (1712) vor dem Handball-Männer-Nationalteam (1196), das in Paris Silber gewann.
Ex-Turnerin Bui erhält Vorbildpreis
Kim Bui wird in diesem Jahr mit dem Sparkassenpreis ausgezeichnet. Die ehemalige Turnerin setzt sich seit ihrer aktiven Karriere für die Aufklärung über Essstörungen ein und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für dieses Thema.
Zudem wurde sie im Sommer in die IOC-Athletenkommission gewählt, wo sie ihre Erfahrung und Expertise für die Belange von Sportlern weltweit einbringt. Mit ihrem Engagement ist Bui ein herausragendes Vorbild für junge Athleten und Sportlerinnen.
Lifetime Award für Toni Kroos
Toni Kroos wird mit dem Lifetime Award geehrt. Der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten gewann in seiner Karriere beeindruckende 34 Titel. Nach der Heim-EM beendete der gebürtige Greifswalder seine sportliche Laufbahn.