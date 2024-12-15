Sportler des Jahres: Zeidler, Varfolomeev und Basketballerinnen

An den Helden von Paris führt bei der Wahl zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres kein Weg vorbei. Bei den Teams gewannen die Basketballerinnen.

Sportgymnastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2024. Die beiden wurden am Sonntagabend im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet. Die Ehrung zur Mannschaft des Jahres erhielten die deutschen 3x3 Basketballerinnen.

Alle Wahlergebnisse 2024 im Überblick

Sportlerin (Platz, Name, Stimmenanzahl) 1. Varfolomeev Darja 1888

2. Ogunleye Yemisi 1809

3. von Bredow-Werndl Jessica 1274

4. Werth lsabell 1090

5. Mihambo Malaika 1040

6. Philipp Laura 985

7. Forster Anna-Lena 504

8. Semechin Elena 364

9. Gose lsabell 261

10. Beck Leonie 233

11. Friedrich Lea Sophie 208

12. Funk Ricarda 183

13. Butkereit Miriam 169

14. Wagner Anna-Maria 127

15. Lilik Elena 103

16. Henseleit Esther 37

17. Kerber Angelique 13

18. Kaufmann Annett 10

19. - 20. Taubitz Julia 9, Gwinn Giulia 9

21. Greinacher Sonja 8

22. Krause Gesa 7

23. - 24. Lückenkemper Gina 6, Fiebich Leonie 6

25. - 29. Popp Alexandra 5, Scholz Tanja 5, Rupprecht Tina 5, Mikolaschek Sandra 5, Sabally Satou 5

30. - 36. Försterling Alexandra 4, Carl Victoria 4, Laura Lindemann 4, Seitz Elisabeth 4, Köhler Angelina 4, Hiltrop Natascha 4, Kroppen Michelle 4,

37. - 38. Brunckhorst Svenja 3, Olek Anna Monta 3

39. - 41. Smits Xenia 2, Hinze Emma 2, Berger Ann-Katrin 2

42. - 46. Dürr Lena 1, Mayer Lisa 1, Wierhake Bera 1, Briem Helen 1, Kazmaier Linn 1 Sportler (Platz, Name, Stimmenanzahl) 1. Zeidler Oliver 1694

2. Märtens Lukas 1647

3. Lange Patrick 1439

4. Neugebauer Leo 1043

5. Jung Michael 941

6. Boll Timo 938

7. Rehm Markus 536

8. Deichmann Jonas 503

9. Straßer Linus 404

10. Topf Josia 373

11. Engel Taliso 219

12. Doll Benedikt 202

13. Schmidt Maurice 116

14. Klemet Oliver 70

15. Hegge Noah 62

16. Kukuk Christian 39

17. Kroos Toni 23

18. Wagner Franz 16

19. Uscins Renärs 15

20. Draisaitl Leon 13

21. - 22. Langenhan Max 12, Wolff Andreas 12

23. Zverev Alexander 11

24. - 25. Langer Bernhard 10, Wirtz Florian 10

26. Musiala Jamal 9

27. Schröder Dennis 7

28. Wellinger Andreas 6

29. - 31. Kroos Felix 5, Meyer Marcel 5. Neuhaus Florian 5

32. - 36. Sass Lennart 4, Schindler Martin 4, Lemke Max 4, Unruh Florian 4, Grotheer Christopher 4.

37. - 41. Herrmann Boris 3, Fischer Justus 3, Hülkenberg Nico 3, Friedrich Francesco 3, Teuber Michael 3

42. - 47. Zverev Sascha 2, Owen Ansah, Alonso Xabi 2

45. - 50. Kaul Niklas 1, Grozer Georg 1, Kappel Niko 1, Müller Thomas 1, Siem Marcel 1, Lipowitz Florian 1 Team (Platz, Name, Stimmenanzahl) 1. 3 x 3 Basketball Frauen 2872

2. Bayer Leverkusen 1712

3. DHB-Männer 1196

4. Dressur-Equipe 919

5. Triathlon Mixed 896

6. 4 x 100 m Frauen 700

7. Beachvolleyball Männer 431

8. Hockey Herren 385

9. K2/K4 Männer 309

10. Rollstuhl-Basketball Männer 281

11. DFB-Frauen 269

12. Bogenschießen Mixed 114

13. Zweierbob 108

14. Doppelvierer Frauen 64

15. K2 Frauen 20

16. - 17. 1. FC Heidenheim 15, Bobteam Friedrich 15

18. DFB-Männer 12

19. - 21. SF Reinheim Fußball 10, Basketball Männer 10, VfB Stuttgart 10

22. FC St. Pauli 7

23. SC Magdeburg 6

24. - 30. DFB-Männer 5, SKV Rot Weiß Zerbst 5, ASV Ortenburg D-Jugend Fußball 5, Remscheider TV Judo 5, 1. FC Saarbrücken 5, Borussia Dortmund 5, Kluge, Roger und Reinhardt, Theo 5

31. - 32. Eisbären Berlin 4, Holstein Kiel 4

33. - 34. FC Bayern München 3, Beachhandball Frauen 3

35. - 38. Tennis Krawietz/Pütz 2, Hamburger Golfclub Damen 2, Deutsche Basketball Nationalmannschaft 2, K2/K4 Frauen 2

39. - 40. 1. FSV Mainz 05, SC Paderborn 07 1

Varfolomeev mit historischem Olympia-Gold

Direkt bei ihrer ersten olympischen Teilnahme gewann Varfolomeev Gold im Mehrkampf. Damit ist sie die erste deutsche Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Außerdem wurde die 18-Jährige bereits im April Europameisterin am Band .

Varfolomeev, die den Preis aus den Händen der früheren Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber erhielt, setzte sich knapp durch (1888). "Ich war mir ziemlich sicher, dass ich zeigen kann, was ich trainiert habe", sagte Varfolomeev mit Blick auf ihren Olympiasieg. "Es war eine riesige Erleichterung." Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye blieb als Trost immerhin Platz zwei (1809) und der schwungvolle Auftritt ihres Gospel-Chors. Rang drei belegt Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten Jessica von Bredow-Werndl (1274).

Oliver Zeidler siegt knapp vor Lukas Märtens

Bei den Männern gewann Einer-Ruderer Oliver Zeidler. Die Krönung seiner Karriere gelang ihm im August bei den Olympischen Spielen in Paris als er im Ruder-Einer Gold holte.

Im April gewann der dreifache Weltmeister auch seinen dritten EM-Titel. Nun darf er sich auch Sportler des Jahres nennen (1694 Punkte). Zuvor hatte ihn sein Vater innig umarmt und seinem Sohn mit tränenerstickter Stimme die begehrte Trophäe überreicht. Nur wenige Punkte hinter Zeidler landete Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens (1647) und Ironman-Weltmeister Patrick Lange (1439).

3x3 Basketballerinnen gewinnen deutlich

Mannschaft des Jahres sind die Basketballerinnen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius (2872). Die Trophäe erhielten sie aus den Händen von Laura Ludwig, der Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016.

Die drei Basketballerinnen gewannen bei den Olympischen Spielen in Paris historisches Gold. Im Finale bezwingen sie Spanien 17:16. Es ist die erste olympische Medaille für ein deutsches Basketballteam überhaupt. Platz zwei belegt Double-Sieger Bayer Leverkusen (1712) vor dem Handball-Männer-Nationalteam (1196), das in Paris Silber gewann.

Ex-Turnerin Bui erhält Vorbildpreis

Kim Bui wird in diesem Jahr mit dem Sparkassenpreis ausgezeichnet. Die ehemalige Turnerin setzt sich seit ihrer aktiven Karriere für die Aufklärung über Essstörungen ein und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für dieses Thema.

Zudem wurde sie im Sommer in die IOC-Athletenkommission gewählt, wo sie ihre Erfahrung und Expertise für die Belange von Sportlern weltweit einbringt. Mit ihrem Engagement ist Bui ein herausragendes Vorbild für junge Athleten und Sportlerinnen.

Lifetime Award für Toni Kroos