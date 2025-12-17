Frauen-Champions-League:Bayern im Viertelfinale - Wolfsburg muss ins Playoff
|
Die Frauen des FC Bayern haben in der Champions League den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der VfL Wolfsburg kann ihnen folgen, muss dafür allerdings ins Playoff.
Die Bayern stehen im Viertelfinale, der VfL Wolfsburg muss einen Umweg gehen: Zumindest ein Frauen-Bundesligist hat in der Champions League den direkten Einzug in die Runde der letzten Acht geschafft.
Die Münchnerinnen gewannen zum Abschluss der Ligaphase gegen Valerenga IF aus Norwegen 3:0 (2:0) und erhielten zudem Schützenhilfe. Wolfsburg muss nach einem 1:2 (1:1) gegen den FC Chelsea ins Playoff.
Juve und Real patzen, Bayern freut's
Die Bayern sprangen noch unter die besten vier der insgesamt 18 Teams, weil die Konkurrenten Juventus Turin und Real Madrid patzten. Momoko Tanikawa (2.), Stine Ballisager (11.) und Pernille Harder (58.) mit ihrem 50. Treffer im rot-weißen Trikot schossen im sechsten Vorrundenspiel den vierten Dreier heraus.
Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können. Carolin Simon (9.) traf mit einem Eckball die Latte, Kapitänin Georgia Stanway scheiterte per Handelfmeter (34.) an Torhüterin Tove Enblom.
Vor den Augen von Bundestrainer Christian Wück konnte sich Coach José Barcala den Luxus erlauben, Topspielerinnen wie Giulia Gwinn oder Magdalena Eriksson zu schonen - Gwinn wurde erst in der Schlussphase eingewechselt (78.). Dennoch war seine Elf klar überlegen, allein Klara Bühl vergab mehrere gute Möglichkeiten.
Wolfsburg vergibt 1:0-Führung
Für Wolfsburg war mehr drin: Alexandra Popp (16.) traf früh zur Führung für den VfL, der mehrere Chancen auf das 2:0 ausließ. Das bestrafte Lucy Bronze (45.) kurz vor der Pause per Kopf. Sam Kerr (64.) drehte die Partie und schoss Chelsea ins Viertelfinale.
Zuvor hatten Alyssa Thompson (46.) bei einem Pfostenschuss und Erin Cuthbert (47., 57.) bereits beste Chancen auf das 2:1 für die Engländerinnen ausgelassen.
Bitter für den VfL: Ein Heimsieg hätte dank entsprechender Schützenhilfe für den direkten Viertelfinaleinzug gereicht.
Neben den Bayern zogen auch FC Barcelona, Olympique Lyon und Chelsea direkt ins Viertelfinale ein, das am 4./25. März und 1./2. April ausgetragen wird. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zwölf der Ligaphase müssen am 11./12. und 18./19. Februar ran. Ausgelost wird die K.o.-Runde am Donnerstag (13 Uhr).
Quelle: SID
