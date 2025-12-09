Champions League der Frauen: VfL nutzt Reals Unterzahl nicht aus

Der VfL Wolfsburg hat am 5. Spieltag der Champions League eine Niederlage kassiert. Die "Wölfinnen" unterlagen in Madrid, obwohl Real eine Halbzeit in Unterzahl agieren musste.

Real Madrid schlägt den VfL Wolfsburg in Unterzahl. Quelle: IMAGO / Gonzales Photo

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre Top-Position für den direkten Einzug ins Viertelfinale der Champions League aus der Hand gegeben. Bei Real Madrid unterlag der deutsche Vizemeister trotz langer Überzahl mit 0:2 (0:1) und rutschte mit neun Punkten hinter die Spanierinnen aus den Top 4. Am 17. Dezember geht es zum Abschluss der Ligaphase gegen den FC Chelsea.

Maria Mendez (19.) und Linda Caicedo (67.) trafen für die Gastgeberinnen (10 Punkte) um Ex-Nationalspielerin Sara Däbritz, die nach Gelb-Rot gegen Maelle Lakrar (45.+2) zu zehnt spielten. Nach einem heftigen Zusammenprall mit VfL-Torhüterin Stina Johannes flog auch noch Iris Santiago (90.+3) nach Videobeweis in der Schlussphase vom Platz.

Wolfsburg legt in Madrid gut los

Die besten vier Teams ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die acht folgenden Klubs müssen die weiteren vier Tickets ausspielen. Mit der Teilnahme an den Play-offs sicher in der Tasche legte Wolfsburg beim temporeichen Start im Estadio Alfredo Di Stéfano druckvoll los, ließ die ersten guten Chancen aber ungenutzt.

Besser machte es auf der Gegenseite Mendez nach einer Ecke. Anschließend verloren Alexandra Popp und ihre VfL-Kolleginnen spielerisch zusehends den Faden. In Überzahl tat sich Wolfsburg vor 1.171 Fans auch nach der Pause im strömenden Regen weiter schwer, Lösungen gegen den nun tiefer stehenden Gegner zu finden.

Real verlegte sich aufs Kontern - dank Caicedo mit Erfolg. Kurz vor Schluss musste Nationaltorhüterin Johannes nach dem Crash mit Santiago lange im Gesicht behandelt werden.

