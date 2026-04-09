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Sport

Europa League: Halbfinal-Einzug für Freiburg greifbar nah

Halbfinal-Einzug für Breisgauer greifbar:Europa League: Freiburg gegen Vigo klar im Vorteil

von Marcel Bergmann

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Europa League: SC Freiburg - Celta Vigo

Mit einem 3:0 gegen Celta Vigo hat der SC Freiburg einen großen Schritt Richtung Halbfinale der Europa League gemacht. Der SCF bezwang die Spanier im Viertelfinal-Hinspiel klar.

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Quelle: Reuters

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