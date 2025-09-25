Billy Vigar: Ex-Arsenal-Talent stirbt nach Hirnverletzung

Der englische Fußball trauert den einstigen Jugendspieler des FC Arsenal, Billy Vigar. Der 21-Jährige starb nach einer schweren Hirnverletzung, die er sich in einem Spiel zuzog.

Billy Vigar (rechts) während eines Fußballspiels Anfang 2024. Quelle: IMAGO / PPAUK

Der einstige Jugendspieler des FC Arsenal, Billy Vigar, ist nach einer schweren Hirnverletzung im Alter von nur 21 Jahren gestorben. Das teilte sein jetziger Klub Chichester City mit.

Vigar hatte sich am vergangenen Samstag in einem Spiel verletzt. Er kam in ein künstliches Koma und wurde am Dienstag operiert. Die Verletzungen seien aber zu schlimm gewesen, sodass er am Donnerstag verstarb, hieß es in einem Statement der Familie, die der Verein postete:

Seine Familie ist am Boden zerstört, dass ihm dies beim Ausüben seines geliebten Sports passiert ist. „ Vigars Verein Chichester City FC

X-Post von Vigars Klub mit Familien-Statement

Tod von Billy Vigar: Verband und Arsenal erschüttert

Der englische Verband zeigte sich in einer Mitteilung "erschüttert" über den Tod von Vigar: "Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden, seinen Angehörigen und allen Mitgliedern des Chichester City FC in dieser unglaublich schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus."

Auch der FC Arsenal zeigte sich schockiert über den frühen Tod ihres Jugendspielers. "Jeder bei Arsenal ist am Boden zerstört über die schockierende Nachricht", teilte der Verein mit. Man sei in Gedanken bei Familie und Freunden des Spielers.

X-Post von Arsenal

Umstände von Verletzung unklar

Vigar gehörte einst der Arsenal-Jugendakademie an, bevor er die Gunners 2024 nach einigen Ausleihen verließ. Die genauen Umstände, die zur schweren Verletzung führten, sind nicht bekannt. Laut Medienberichten soll Vigar gegen eine Betonwand geprallt sein, wie bei der BBC zu lesen ist, eine Bestätigung des Vereins gab es dazu nicht.

