UEFA soll Quali-Reform planen: Mehr Spannung durch Ligaphase?

Mehr Spannung durch Ligaphase?:Bericht: UEFA rüttelt am Modus für Qualifikations-Spiele

Mehr Spannung, höhere Attraktivität: Gibt es bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase wie in der Champions League? Darüber soll in der UEFA nun debattiert werden.

Archiv: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin spricht während einer Pressekonferenz nach dem 49. UEFA-Kongress.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. (Archivbild)

Quelle: dpa

Die Europäische Fußball-Union plant offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.o.-Duellen zu setzen.

Ziel der Reform: Höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern

Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppen-Modell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen. Auch andere Ideen würden diskutiert.

Kylian Mbappe, Joshua Kimmich mit Champions-League-Pokal

Tore, Tore, Tore und Spannung bis zum letzten Spieltag der Vorrunde: Die Champions-League-Reform hat ihr Versprechen auf den ersten Blick eingelöst. Aber blickt man da noch durch?

06.02.2025 | 14:35 min

Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe bereiten. Mögliche Reformen müsste am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschließen, in dem auch DFL-Chef Hans-Joachim Watzke sitzt.

Bei EM-Endrunde soll es keine Veränderungen geben

"Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach", zitierte die "Sport Bild" Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf einer Fußball-Messe in Portugal.

Die EM-Endrunde mit Gruppenspielen vor den K.o.-Runden und 24 Teilnehmern soll im bisherigen Format wohl bestehen bleiben:

Ich glaube nicht, dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird.

Aleksander Ceferin, UEFA-Präsident

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
