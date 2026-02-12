Trainer Albert Riera soll bei der schwächelnden Frankfurter Eintracht die Wende schaffen. Mit der Wahl des Spaniers gehen die Hessen aber auch ein Risiko ein.

Mut oder Arroganz? Eintracht Frankfurts neuer Trainer Albert Riera hat nur eine Pressekonferenz und ein Spiel gebraucht, um mit kernigen Sprüchen aufzufallen. Sportvorstand Markus Krösche ist überzeugt von ihm.

Wir hatten ihn früh auf dem Schirm, weil er mit Mannschaften, die wenig Budget haben, oder kleineren Mannschaften - ohne despektierlich zu sein - einen sehr klaren Spielstil und klare Strukturen hatte. „ Markus Krösche, Sportvorstand Eintracht Frankfurt

Risiko Riera?

Seit Markus Krösche 2021 Sportvorstand von Eintracht Frankfurt wurde, war die SGE zweimal in der Europa League und zweimal in der Champions League vertreten. Seine Transferbilanz weist einen Gewinn von über 150 Millionen Euro aus. Und doch reicht das aktuelle Abrutschen auf Platz acht aus, um vieles in Frage zu stellen.

Krösche selbst sitzt zwar fest im Sattel, nachdem er Trainer Dino Toppmöller entlassen hat. Mit der Wahl von dessen Nachfolger Albert Riera ist er allerdings ein Risiko eingegangen, dass manche Experten nicht nachvollziehen können.

Motivationskunst alter Schule

"Ich würde schon sagen, dass da alle drauf gucken und schon am Donnerstag an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, was ein Depp, was macht er für PKs?", sagt Nico Heymer von Calcio Berlin über Rieras Vorstellung bei der SGE in der Sendung Bolzplatz. Da hatte der neue Trainer nämlich unter anderem gesagt:

Wenn ich ihnen morgen sage: "Wir springen da vom Balkon", dann werden sie vom Balkon springen, sie werden es glauben. „ Albert Riera, Trainer Eintracht Frankfurt

Solche Sätze hat man in der Bundesliga nicht mehr gehört, seit der verstorbene Trainer Christoph Daum die Spieler von Bayer Leverkusen über Glasscherben laufen ließ und dies als hohe Motivationskunst pries. Doch in Slowenien, wo Riera zuletzt NK Celje trainierte, klingen sie noch in den Ohren. "Die Spieler lieben ihn, sie lieben seine Theorien, seine Ideen", sagt der dortige Sportdirektor Gennadiy Golubin im Bolzplatz über Riera.

Er ist ein großartiger Motivator und ein sehr guter Psychologe. „ Gennadiy Golubin, Sportdirektor NK Celje

Bewunderung und Skepsis in Rieras Heimat

Riera sei schon immer so gewesen, sagt auch der slowenische Sportjournalist Urban Laurencic, beurteilt dessen mitunter "arroganten" Stil aber skeptischer. "Die Frage ist, ob dieser Stil zu den Eintracht-Spielern passt", sagt Laurencic im Bolzplatz. "Die sind alle etablierte Fußballer, die in ihrer Karriere schon viel erreicht haben und vielleicht nicht unbedingt auf seine Geschichten und Gleichnisse hören wollen."

Gleichnisse wie nach dem 1:1 bei Union Berlin, als Riera sagte: "Sie haben es genossen, der Protagonist zu sein, dominant zu sein. Das passiert, wenn du wie der Hai das Blut riechst." Es ist nicht überliefert, was Krösche bei dieser Wortwahl dachte. Bekannt ist aber, was er sich vom neuen Mann verspricht.

Zurückgekehrte Eintracht-Dominanz

"Wir wollten jemanden haben, der eine gewisse Überzeugung hat und diese auch in die Mannschaft tragen kann", sagte Krösche auf trabfermarkt.de. "Wir haben sehr viel Potenzial in der Mannschaft und wollten jemanden, der eine Organisation und Struktur auf dem Platz wie auch außerhalb des Platzes vorgibt."

Die neue Dominanz der Eintracht drückte sich beim Riera-Debut gegen Union Berlin in 73 Prozent Ballbesitz aus, die aber lediglich zu 3 Torschüssen führten. Zur momentanen offensiven Harmlosigkeit tragen auch die Verletzungen der Toptorschützen Jonathan Burkardt und Can Uzun bei.

Variabler Taktiker

Für das Hauptproblem der Eintracht, die zweitschlechteste Defensive der Liga, könnte erhöhter Ballbesitz der Schlüssel sein. "Genau wie Riera sagte: wenn du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor machen", zitiert Heymer im Bolzplatz den Trainer.

Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass die Eintracht im nächsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach genauso agiert. Riera ist bekannt dafür, seine Taktik zu variieren und dem jeweiligen Gegner anzupassen. Klar ist nur das Ziel, dem alles untergeordnet wird: das Erreichen eines europäischen Wettbewerbs.

Und falls das nicht klappt? "Wenn Riera vollkommen schiefläuft, dann hat Krösche sich weit aus dem Fenster gelehnt für einen Trainer, den keiner kannte", sagt Heymer. Wenn man aber Kaderentwicklung, Kaderwerte, Punktentwicklung in den letzten Jahren anschaue, "dann hat der Mann auch hier noch einen Fehlschuss gut".