DFB-Pokal: Freiburg besiegt Hertha BSC und steht im Halbfinale

DFB-Pokal:Freiburg besiegt Hertha und steht im Halbfinale
Der SC Freiburg hat Herthas Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion platzen lassen. Im Viertelfinale gewannen die Gäste nach Verlängerung im Elfmeterschießen.
Der SC Freiburg hat Herthas Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion platzen lassen. Die Breisgauer gewannen das Viertelfinale beim Berliner Zweitligisten im Olympiastadion im Elfmeterschießen mit 5:4 (0:0, 1:1). Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (0:0) gestanden.
Freiburg gewinnt im Elfmeterschießen
Vor 56.743 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte Yuito Suzuki (96. Minute) den Favoriten nach einem eklatanten Fehlpass von Herthas Linus Gechter in Führung. Herthas Kapitän Fabian Reese (104.) rettete die Blau-Weißen mit seinem Ausgleich ins Elfmeterschießen. Dort hatte Freiburg die besseren Nerven. Florian Müller parierte gegen Pascal Klemens entscheidend.
Freiburg stand zuletzt 2023 im Halbfinale. Für die Hertha geht die lange Wartezeit auf einen Finaleinzug weiter - seit 1993, als die zweite Mannschaft überraschend das Endspiel erreichte.
Als mögliche Gegner stehen schon Stuttgart und Leverkusen fest. Am Mittwoch spielen Bayern München und RB Leipzig das letzte Viertelfinale.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.