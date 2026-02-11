  3. Merkliste
DFB-Pokal: Freiburg besiegt Hertha BSC und steht im Halbfinale

|

Der SC Freiburg hat Herthas Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion platzen lassen. Im Viertelfinale gewannen die Gäste nach Verlängerung im Elfmeterschießen.

Yuito Suzuki, Noah Atubolu und Igor Matanovic am 10.02.26

Freiburger Jubel im Berliner Olympiastadion.

Quelle: Imago

Der SC Freiburg hat Herthas Traum vom DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion platzen lassen. Die Breisgauer gewannen das Viertelfinale beim Berliner Zweitligisten im Olympiastadion im Elfmeterschießen mit 5:4 (0:0, 1:1). Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (0:0) gestanden.

Freiburg gewinnt im Elfmeterschießen

Vor 56.743 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte Yuito Suzuki (96. Minute) den Favoriten nach einem eklatanten Fehlpass von Herthas Linus Gechter in Führung. Herthas Kapitän Fabian Reese (104.) rettete die Blau-Weißen mit seinem Ausgleich ins Elfmeterschießen. Dort hatte Freiburg die besseren Nerven. Florian Müller parierte gegen Pascal Klemens entscheidend.

Freiburg stand zuletzt 2023 im Halbfinale. Für die Hertha geht die lange Wartezeit auf einen Finaleinzug weiter - seit 1993, als die zweite Mannschaft überraschend das Endspiel erreichte.

Als mögliche Gegner stehen schon Stuttgart und Leverkusen fest. Am Mittwoch spielen Bayern München und RB Leipzig das letzte Viertelfinale.

Im DFB-Pokal Viertelfinale kann sich Holstein Kiels Innenverteidiger Ivan Nekic im Zweikampf mit Stuttgarts Flügelspieler Chris Führich per Kopfball durchsetzen

Keine Überraschung in Kiel: Deniz Undav, Chris Führich und Atakan Karazor schießen den VfB Stuttgart ins DFB-Pokal-Halbfinale. Die besten Szenen vom 3:0-Sieg.

04.02.2026 | 5:54 min

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet ZDFsportstudio am 11.02.2026 um 00:30 Uhr.
