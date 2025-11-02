DFB-Pokal: Die Paarungen des Achtelfinals

Dortmund trifft auf Leverkusen:Das sind die DFB-Pokal-Achtelfinal-Paarungen
Im Fußball-Museum in Dortmund wurde die nächste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Das sind die Achtelfinal-Paarungen.
Schon die zweite Runde des DFB-Pokals hatte mit Frankfurt gegen Dortmund einen echten Fußball-Leckerbissen zu bieten und sorgte in einigen Stadien für ordentlich Spannung. Die nächste Runde ist das Achtelfinale und wurde am 02.11.2025 im Dortmunder Fußball-Museum ausgelost.
Auf dem Papier ist das Highlight dieser Runde das Heimspiel der Dortmunder gegen den Double-Sieger von 2024 Bayer 04 Leverkusen. Titelverteidiger Stuttgart muss nach Bochum, die Bayern sind bei Union Berlin gefordert. Gespielt wird am 2. und 3. Dezember 2025, die genauen Ansetzungen folgen.
Die DFB-Pokal-Achtelfinals im Überblick:
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
Hamburger SV - Holstein Kiel
1. FC Union Berlin - FC Bayern München
VfL Bochum - VfB Stuttgart
Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern
SC Freiburg - SV Darmstadt 98
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
RB Leipzig - 1. FC Magdeburg
