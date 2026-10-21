Das Spiel gegen Arsenal wird für den FC Bayern zum ersten Test der Titeltauglichkeit. Ob der erfolgreich verläuft, hängt auch davon ab, inwieweit Olises Fehlen aufgefangen wird.

Warum Bayerns Spiel gegen Arsenal auch ein Titeltest ist

"Wir testen uns selbst", sagte Bayerns Stürmer Harry Kane vor der Partie gegen den FC Arsenal. Quelle: AFP

Oft hinken die Bezüge auf frühere Spiele und erst recht die Prognosen, die daraus abgeleitet werden. Doch wenn solche Querverweise zumindest halbwegs zulässig sind, dann wohl vor der Partie der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal am Mittwoch.

Erstens lässt sich das mit dem zeitlichen Bezugsrahmen begründen. Keine elf Monate liegt das jüngste Treffen zurück. Zweitens haben sich beide Mannschaften seither personell nur leicht verändert. Drittens sind mit den Trainern Vincent Kompany (FC Bayern) und Mikel Arteta (Arsenal) auch ihre Überzeugungen geblieben.

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Kompany (Infekt) fehlte am Dienstag beim Abschlusstraining ebenso wie Joshua Kimmich (private Gründe). Beide sollen beim Spiel aber zur Verfügung stehen, genauso wie der zuletzt angeschlagene Torwart Manuel Neuer.

Bayern gegen Arsenal: Kane erwartet einen starken Gegner

"Wir testen uns selbst", findet Bayerns Stürmer Harry Kane vor dem Wiedersehen mit seinem Kindheitsklub, und zwar "gegen eines der besten Teams in Europa". Sportvorstand Max Eberl sagt vor der Reifeprüfung, man wolle die Erinnerungen "in Energie umsetzen". Diesmal "zu Hause zu spielen, kann dieser Vorteil sein, den du brauchst".

Die Erinnerungen beziehen sich auf den 26. November 2025, an dem die Münchner bei Arsenal nach 17 Siegen und einem Remis erstmals in der vergangenen Saison verloren. Fehler des FC Bayern hatten das damalige 1:3 geprägt.

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Diese Fehler führten zu Bayerns 1:3-Niederlage bei Arsenal

Vor dem ersten Gegentor durch Jurrien Timbers Kopfball nach einer Ecke faustete Neuer ins Leere, nachdem er geblockt worden war. Das zweite Gegentor durch Noni Madueke leitete Innenverteidiger Dayot Upamecano per Fehlpass ein.

Vor dem dritten Gegentor wollte Neuer einen Konter unterbinden. Aber er hatte sich verschätzt, weshalb Gabriel Martinelli den Ball an ihm vorbeilegen und einschieben konnte.

Champions League: Bayern und Arsenal scheiterten an Paris

Am Ende der Saison zog Arsenal ins Finale ein und verlor dort gegen Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen. Also gegen jenen Titelverteidiger, dem sich die Bayern im Halbfinale nach einem 4:5 bei PSG und einem 1:1 in München hatten beugen müssen.

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Die Rückblende erklärt die Deutungsebenen für den aktuellen Vergleich mit Arsenal. Haben die Bayern aus ihrer jüngsten Niederlage gegen den englischen Meister gelernt? Und haben sie sich so weiterentwickelt, dass sie ihrem Titelanspruch gerecht werden können?

Bayern und Arsenal im nächsten Anlauf auf den Champions-League-Titel

Darüber soll dieses Spiel nun erste Aufschlüsse geben. Die Münchner hoffen nach dem Aus im Viertelfinale 2025 und Halbfinale 2026 in Kompanys drittem Amtsjahr auf den Einzug ins Finale und den Gewinn des Titels. Arteta lehrt seit 2019 bei Arsenal und näherte sich der Krönung in Europa mit seinem Team über den Einzug ins Viertelfinale (2024), Halbfinale (2025) und Finale (2026) immer mehr an.

Der vielleicht größte Unterschied zum jüngsten Treffen mit Arsenal könnte sein, dass der FC Bayern auf Michael Olise verzichten muss. Der Flügelartist hatte sich in der vergangenen Woche bei Viking Stavanger (3:3) durch einen Ballwurf ins Gesicht eines Gegenspielers eine gelb-rote Karte und damit die Sperre gegen Arsenal eingehandelt.

Wer ersetzt den gesperrten Michael Olise gegen Arsenal?

Auch diese Hypothek begleitet die Bayern nun: Kann Olises Ausfall halbwegs aufgefangen werden durch Lennart Karl, Serge Gnabry, Ismael Saibari oder eine andere Lösung wie Nathaniel Brown? Natürlich seien Olise und Kane als "die beiden herausragenden Spieler" nicht einfach zu ersetzen, sagt Joshua Kimmich.

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Olises Absenz "wirst du natürlich spüren", ahnt auch Kane. Man spreche aber oft über die Kaderbreite. Deshalb gelte nun: "Andere müssen hervortreten und die Gelegenheit nutzen." Ob's gelingt?

Musiala fehlt gegen Arsenal - Karl traf beim letzten Duell

Gesichert ist, dass Jamal Musiala (Faserriss) wie 2025 fehlen wird. Damals hatte sein Vertreter Karl das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Kane war leer ausgegangen. Was das für den aktuellen Vergleich heißt? Vermutlich genauso wenig wie die Statistik, wonach Kane gegen Arsenal schon 15 Tore in 22 Pflichtspielen erzielt hat und nur gegen Leicester City und Everton eine größere Trefferausbeute vorweisen kann.

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