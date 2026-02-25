Real Madrid und Titelverteidiger Paris Saint-Germain stehen im Achtelfinale der Champions League. Juventus Turin scheiterte dagegen trotz einer Aufholjagd in Unterzahl.

Real und PSG im Achtelfinale, Juventus geht die Luft aus

Real Madrid hat die Champions-League-Reise von Benfica Lissabon beendet. Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel gewann Real zuhause mit 2:1. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 25.02.2026 | 2:59 min

Vinícius Júnior hat Real Madrid eine Woche nach dem vieldiskutierten Rassismus-Eklat den Achtelfinal-Einzug in der Champions League gesichert. Die Königlichen setzten sich am Mittwoch mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon durch. Das Hinspiel hatte Real 1:0 gewonnen.

Real erstickt Benficas Hoffnung im Keim

Im Rückspiel traf Aurélien Tchouameni (16.) für Real, das ohne den verletzen Kylian Mbappé antrat, zum Ausgleich, nachdem Rafa Silva zuvor die Hoffnungen von Benfica befeuert hatte (14.). Viní Jr. stellte dann für Real die Weichen (80.) - und tanzte nach seinem Treffer wie schon eine Woche zuvor an der Eckfahne.

Die Portugiesen mussten ohne ihren gesperrten Trainer José Mourinho auskommen. Und auch Gianluca Prestianni fehlte nach den Vorkommnissen im Hinspiel. Dabei soll Prestianni Real-Star Vinícius nach dessen Torjubel beleidigt haben, der Benfica-Spieler wurde von der UEFA "vorläufig" gesperrt. Der darauffolgende Protest hatte keinen Erfolg.

Reals Asencio nach Zusammenprall vom Platz getragen

Einen Schreck erlebte Real eine Viertelstunde vor Schluss, als Raúl Asencio nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler per Trage vom Feld transportiert werden musste. Eine Diagnose stand zunächst aus. Im Achtelfinale trifft Real auf Sporting Lissabon oder Manchester City. Die Auslosung findet am Freitag ab 12 Uhr in Nyon (ZDF-Livestream) statt.

Paris Saint-Germain hat sich im Duell der Ligue-1-Klubs gegen Monaco durchgesetzt. Nach dem Sieg im Hinspiel reichte in der zweiten Partie ein 2:2. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 25.02.2026 | 3:00 min

PSG gleicht in Überzahl aus

Auch Titelverteidiger Paris St. Germain steht durch ein 2:2 (0:1) gegen die AS Monaco in der Runde der letzten 16. Wie schon im Hinspiel (3:2) profitierte der Champions-League-Sieger von 2025 auch von einem Platzverweis des Gegners.

Nach der Gelb-Roten Karte von Mamadou Coulibaly (59.) glich Paris beim anschließenden Freistoß durch Marquinhos (60.) aus, Khvicha Kvaratskhelia (66.) ließ wenig später das 2:1 folgen. Maghnes Akliouche (45.+1) hatte die Gäste in der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung gebracht. Jordan Teze (90.+1) gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleich für Monaco. Im Achtelfinale bekommt es PSG mit dem FC Barcelona oder FC Chelsea zu tun.

Was für eine Achterbahnfahrt: Juventus Turin gibt gegen Galatasaray alles, um die 2:5-Hinspielniederlage wettzumachen. Doch das Team aus Istanbul hat das bessere Ende für sich. 25.02.2026 | 2:59 min

Juventus holt drei Tore auf - und scheitert doch

Galatasaray Istanbul, mit den eingewechselten Leroy Sané und Ilkay Gündogan, verspielte bei Juventus Turin seinen 5:2-Vorsprung trotz langer Überzahl. Juve ging durch Manuel Locatelli (37./Foulelfmeter) in Führung. Nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Lloyd Kelly (47.) erhöhten Federico Gatti (70.) und der Ex-Schalker Weston McKennie (82.) für die dezimierten Italiener. In der Verlängerung antwortete Galatasaray durch Victor Osimhen (105.+1) und Baris Yilmaz (119.) und trifft nun auf den FC Liverpool oder Tottenham Hotspur.

Quelle: SID, dpa