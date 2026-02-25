Borussia Dortmund hat die Hinspiel-Führung gegen Bergamo noch aus der Hand gegeben und das Achtelfinale der Champions League verpasst. Der Pechvogel des Abends: Ramy Bensebaini.

Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden. Quelle: dpa

Borussia Dortmund hat das Achtelfinale der Champions League verpasst. Bei Atalanta Bergamo verlor der BVB mit 1:4 (0:2) und verspielte damit noch eine 2:0-Führung aus dem Hinspiel. Gegner für Bergamo in der nächsten Runde ist entweder der FC Bayern München oder Arsenal.

Atalanta startete mit viel Schwung in die Partie. Keine fünf Minuten gespielt, liefen die Italiener mit Tempo auf die Abwehrkette des BVB zu. Nicola Zalewski kam halblinks im Dortmunder Strafraum zum Abschluss und zwang Gregor Kobel zur ersten starken Parade.

Bergamo mit früher Führung

Der war kurze Zeit später aber machtlos. Erneut kam Atalanta mit viel Tempo über die linke Seite. Lorenzo Bernasconi flankte von der Grundlinie scharf in die Mitte, wo Dortmunds Ramy Bensebaini den Ball unglücklich an seinem Mitspieler Daniel Svensson vorbeilegte. Gianluca Scamacca bedankte sich am langen Pfosten und schob aus kürzester Distanz unter Kobel hindurch zur 1:0-Führung ein (5.).

Mitte der ersten Halbzeit dann ein Déja-vu für die Dortmunder. Scamacca sicherte einen Pass in die Tiefe im Duell mit Waldemar Anton und legte ab auf Zalewski. Wie schon zu Beginn des Spiels scheiterte der 24-Jährige am starken Kobel.

Pechvogel Bensebaini

Die Gäste aus Dortmund wachten nun langsam auf, spielten in der Offensive mit klarerem Zug zum Tor und kamen durch Serhou Guirassy (27.) und Maximilian Beier (29.) zu ihren ersten richtig guten Abschlüssen.

Und doch endete die erste Hälfte wie sie angefangen hatte, mit einem Tor für Bergamo, und wieder sah BVB-Verteidiger Bensebaini maximal unglücklich aus. Einen Schuss aus rund 18 Metern von Davide Zappacosta fälschte der Algerier unhaltbar ab. Zur Halbzeit hatte ein starkes Bergamo die Niederlage aus dem Hinspiel egalisiert.

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt munter weiter. Zunächst scheiterte Guirassy freistehend aus rund elf Metern an Carnesecchi (49.), im Gegenzug scheiterten Mario Pasalic (50.) und Lazar Samardzic (51.) am stark reagierenden Kobel.

Pasalic erhöht für Bergamo

Das Spiel fand zunächst keine Ruhe mehr. Maximilian Beier hatte nur drei Minuten später die nächste große Chance für Dortmund, scheiterte aus halbrechter Position aber am Pfosten.

Und so machte an dem Abend auch die Chancenverwertung den Unterschied. In der 57. Minute flankte Marten De Roon vollkommen freistehend von halblinks in den Schwarz-Gelben Strafraum. Aus kurzer Distanz nickte Pasalic zur 3:0-Führung für Bergamo ein.

Niko Kovac tauschte in der Folge ordentlich durch, brachte unter anderem Karim Adeyemi in der Hoffnung, dass seine Dortmunder doch noch das Tor trafen, um das Spiel zumindest in die Verlängerung zu retten.

Adeyemi kommt und trifft

Und tatsächlich kamen die Gäste zu weiteren Chancen. Nachdem in der 74. Minute Guirassy und Adeyemi in fast unfassbarer Manier im Strafraum Atalantas nach mehrerer Abschlüsse den Ball nicht im Kasten unterbrachten, schlenzte eben jener Adeyemi zwei Minuten später von der Strafraumkante die Kugel traumhaft ins lange Eck zum 1:3.

Das Momentum des Spiels drehte sich, Dortmund nun klar die bessere Mannschaft und trotzdem kam Bergamo, dank einiger Unaufmerksamkeiten der Abwehr des BVB, durch Samardzic zu einer großen Gelegenheit zum 4:1. Der Ex-Leipziger verfehlte aus rund zehn Metern halbrechter Position das Tor knapp.

Dramatische letzte Minute

Und so erlebte das Spiel einen spektakulären Schlusspunkt - bei dem neben Kobel erneut Ramy Bensebaini unglücklich im Mittelpunkt stand. Sekunden vor dem Abpfiff, spielte BVB-Torhüter Kobel einen schlimmen Fehlpass in der eigenen Hälfte. Bergamo konterte, Bensebaini traf beim Klärungsversuch im Strafraum den Kopf von Krstovic.

Dortmunds Verteidiger Ramy Bensebaini foult Atalantas Stürmer Nikola Krstovic. Quelle: AFP

Der Unparteiische entschied, durchaus umstritten, auf Foul, Elfmeter und schickte den Unglücksraben des Abends Bensebaini mit Gelb-Rot vom Platz. Den fälligen Strafstoß verwandelte Samardzic zum 4:1-Endstand.

