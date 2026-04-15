Champions League: Bayerns Balanceakt im Rückspiel gegen Real

Warum viel für einen Einzug des FC Bayern ins Champions-League-Halbfinale spricht und Vorsicht dennoch angebracht ist. Ein Ausblick auf den zweiten Teil des europäischen Klassikers.

Training an der Säbener Straße für das große Spiel gegen Real Madrid. Quelle: AP

Joshua Kimmich interessiert Real Madrids jüngstes 1:1 gegen Girona allenfalls am Rande. Schon deshalb, weil der nächste Beleg für die Probleme der Königlichen aus Sicht des Mittelfeldspielers des FC Bayern kaum Aussagekraft für das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League am Mittwoch in München besitzt.

Der erfahrene Kimmich stellt sich auf ein starkes Madrid ein. Bei Real sei "völlig egal, wie sie in Form sind", sagte der 31-Jährige und appellierte an die Fans, geschlossen in Rot zu kommen: "Wir brauchen euch."

Wenn Champions League ist, dann performen sie. „ Joshua Kimmich über Real Madrid

Sportdirektor Max Eberl warnt vor "Bestie" Real

Sportvorstand Max Eberl prognostizierte in der Münchner "tz" gar: "Auch wenn bei Real in dieser Saison eine Zeitlang nicht alles top war, rollt eine Bestie auf uns zu, die weiß, wann sie zubeißen muss." Der 40 Jahre alte Torwart Manuel Neuer könnte wie beim 2:1-Sieg im Hinspiel wieder gut beschäftigt sein.

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Warum sehr viel für ein Weiterkommen des FC Bayern spricht und Vorsicht dennoch angebracht ist, dazu äußerten sich auch die früheren deutschen Nationalspieler Thomas Müller und Toni Kroos.

Thomas Müller: "Chancen stehen gut"

"Die ganze Saison läuft schon gut, und man kann es spüren, dass die Mannschaft bereit ist", sagte der langjährige Bayern-Profi Müller bei einem Werbedreh, "da stehen die Chancen natürlich gut, auch jetzt ins Halbfinale einzuziehen." Doch trotz der Formschwäche der Königlichen seien diese "bestückt mit exzellenten Einzelspielern. Die können dir immer wehtun", warnte Müller.

Darauf verwies auch Kroos, der vor seinem Wechsel nach Madrid bis 2014 für die Bayern gespielt hatte. "Bayern verteidigt auch nicht alles weg, da ist auch immer mal ein Fehler drin", sagte der Ex-Profi in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" und befand zu den Duellen von Reals Vinícius Júnior und Kylian Mbappé gegen die Münchner Außenverteidiger Josip Stanisic und Konrad Laimer: "Da ist im Eins-gegen-Eins immer etwas drin."

Kroos weiß, wie Real in Bayerns Köpfe kommt

Wichtig werde für Madrid sein, das Spiel bis zur 70. Minute offen zu halten. "Wenn du da mit einem 0:0, 1:1 oder einer 1:0-Führung hinkommst, dann bist du wieder im Kopf", sagte Kroos, "Real wird immer gefährlich sein."

Zumal sich die angriffslustigen Bayern auf einem schmalen Grat bewegen. Das zeigten auch die vielen Eins-gegen-Eins-Duelle ihrer Innenverteidiger Dayot Upamecano und Jonathan Tah im Hinspiel, nach denen Neuer retten musste.

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Was für Bayerns Halbfinaleinzug spricht

Trainer Vincent Kompany hat angekündigt, wieder genauso auf Sieg spielen zu lassen. Das ist gut für seine Mannschaft, weil sie es gewohnt ist und so auch dominieren kann. Zugleich birgt dieser stets forsche Offensivgeist gerade gegen die schnellen Solisten Mbappé und Vinícius auch Risiken.

Es wird wohl ein Balanceakt. Für das Weiterkommen der Bayern sprechen vor allem ihre anhaltende Formstärke, ihr funktionierendes Kollektiv und ihr 2:1-Vorsprung.

Bayerns starke Bilanz nach Auswärtssiegen

Wie wertvoll dieser ist, zeigt der Blick zurück. In ihrer fast 64-jährigen Europapokalgeschichte kamen die Münchner nach ihren 30 Auswärtssiegen in den K.o.-Runden 29-mal weiter. Zudem verloren sie in der Champions League nur eines ihrer jüngsten 28 Heimspiele.

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Dennoch gaben sich die Madrilenen schon kurz nach dem ersten Treffen zuversichtlich. "Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende", sagte Reals deutscher Verteidiger Antonio Rüdiger.

Der Makel an Reals großen Comebacks

Trainer Álvaro Arbeloa verwies auf Madrids gefürchtete Fähigkeit zu Remontadas, zu großen Comebacks in Rückspielen. Doch zu diesen kam es bisher nur im Bernabéu, nie auswärts. Fünfmal verlor Real das Hinspiel zu Hause, fünfmal folgte das Aus. Allerdings: Madrid gewann drei seiner jüngsten vier Spiele in München.

Natürlich lässt sich aus der Geschichte allenfalls bedingt etwas für die Gegenwart ableiten. Auch deshalb stellen sich die Bayern vorsichtshalber auf alles Denkbare ein.

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