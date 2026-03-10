  3. Merkliste
Champions League: FC Bayern zu Gast bei Atalanta Bergamo

FC Bayern zu Gast bei Atalanta Bergamo:Engels: "Es kann richtig, richtig laut werden"

|
Lili Engels

Im Achtelfinale der Champions League gastiert der FC Bayern heute Abend bei Atalanta. ZDF-Expertin Lili Engels sieht den FCB als Favorit, warnt aber vor dem Hexenkessel in Bergamo.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Quelle: Reuters

