Die Chancen auf das Halbfinale der Champions League für den FC Arsenal stehen gut. Aber vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon droht das Momentum zu kippen.

Titelchance verpasst: Im Finale des League Cups verlor der FC Arsenal mit Kai Havertz 0:2 gegen Manchester City. Quelle: ddp

Die Ausgangslage für den FC Arsenal könnte kaum besser sein. Nach dem 1:0-Erfolg bei Außenseiter Sporting Lissabon genügt den "Gunners" im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) bereits ein Unentschieden, um erneut zu den besten vier Teams Europas zu gehören.

Dort standen die Engländer bereits im Vorjahr, scheiterten am späteren Sieger Paris St. Germain (0:1, 1:2). Nun stehen sie vor einer Premiere: Zwei Halbfinalteilnahmen in Folge gelangen dem Klub aus London noch nie.

Kai Havertz beschert dem FC Arsenal eine Top-Ausgangsposition fürs Viertelfinal-Rückspiel. Der deutsche Nationalspieler schießt bei Sporting Lissabon kurz vor Schluss das 1:0-Siegtor. 08.04.2026 | 2:59 min

Kai Havertz wird immer wichtiger

Dass dieses Novum zum Greifen nah ist, verdanken sie auch Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler stach in Portugal als Joker in der Nachspielzeit. Es war bereits sein dritter Treffer in dieser Champions-League-Saison, in der er bislang nur 102 Minuten auf dem Platz stand.

Nach seiner monatelangen Verletzung kommt der 26-Jährige immer besser in Form und wird in der entscheidenden Saisonphase für Arsenal-Trainer Mikel Arteta zu einem unverzichtbaren Faktor.

Wenn man diese Phase der Saison erreicht hat, muss jeder seinen Beitrag leisten. Kai liebt solche entscheidenden Momente. „ Arsenal-Trainer Mikel Arteta nach dem Hinspiel

Arsenal hat die beste Bilanz aller Teams

Havertz weiß neben Ersatztorwart Kepa schließlich als einziger im Team, wie es ist, die Champions League zu gewinnen. 2021 schoss er Stadtrivale Chelsea mit seinem Treffer im Finale gegen Manchester City zum Gewinn des Henkelpotts.

Nach dem engen Hinspiel lässt der FC Arsenal wenig Zweifel am Weiterkommen. Leverkusens Keeper Blaswich hält zunächst stark, dann bringt Eze die Gunners spektakulär in Führung. 18.03.2026 | 2:59 min

Das ist auch das ersehnte Ziel der "Gunners", das sie mit ihren starken Auftritten in dieser Spielzeit untermauert haben. Ihre Königsklassenbilanz liest sich wie die eines heißen Titelanwärters. Es ist sogar die beste aller Mannschaften.

Jüngste Leistungen geben Arsenal Anlass zur Sorge

Zehn ihrer elf Partien gewannen sie, darunter waren Siege in der Ligaphase gegen Topklubs wie Vorjahresfinalist Inter Mailand, den FC Bayern oder Atletico Madrid, auf die man in einem möglichen Halbfinale treffen könnte. Einzig im Achtelfinal-Hinspiel bei Bayer Leverkusen sprang beim 1:1 kein Erfolg heraus.

Bayer Leverkusen hat dem FC Arsenal die Stirn geboten und einen Hinspielsieg im Champions-League-Achtelfinale nur knapp verpasst. Kurz vor Schluss kam Arsenal zum 1:1-Ausgleich. 11.03.2026 | 2:57 min

Das Problem der vergangenen Jahre war es, diese Leistungen in der entscheidenden Saisonphase zu bestätigen. Denn genau dort hat Arsenal einige Titel verspielt. Die Ergebnisse und Leistungen der letzten Wochen geben Anlass zur Sorge, dass sich das Schicksal in diesem Jahr wiederholt.

Niederlage vom Wochenende "ein Schlag ins Gesicht"

Anzeichen dafür lieferten das überraschende Viertelfinal-Aus im FA Cup Anfang April bei Zweitligist Southampton sowie die 1:2-Heimniederlage gegen Mittelfeld-Klub Bournemouth am vergangenen Samstag. Davor verlor man bereits das Ligapokalfinale gegen Manchester City. Macht drei Niederlagen und zwei verpasste Titelchancen in den jüngsten vier Pflichtspielen.

Trainer Mikel Arteta schlug deshalb nach der Bournemouth-Pleite Alarm, will die Sinne schärfen: "Wir waren weit von dem Niveau entfernt, das wir die ganze Saison über gezeigt haben. Das ist ein herber Schlag ins Gesicht, denn wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, und wir haben es nicht geschafft, mit den Situationen fertig zu werden, als es nicht nach unserem Willen lief."

Der FC Arsenal hat in der Champions League eine perfekte Ligaphase hingelegt. Auch gegen Almaty gewannen die "Gunners" souverän und feierten den achten Sieg im achten Spiel. 28.01.2026 | 1:31 min

Sporting vor Augen, Manchester City im Nacken

Der Spanier, der in seinen sechseinhalb Arsenal-Jahren drei Vizemeisterschaften, aber mit dem FA Cup 2020 nur einen großen Titel zu Buche stehen hat, weiß, dass er liefern muss. Deshalb darf gegen Sporting nichts mehr schiefgehen.

Auch, weil für Englands Tabellenführer schon am Sonntag das direkte Liga-Duell bei Verfolger Manchester City ansteht, der bei einem Spiel weniger sechs Punkte Rückstand hat. Arsenal muss den Negativtrend in dieser Woche unbedingt stoppen. Denn klar ist auch: Sollte es wieder nicht klappen mit einer Trophäe, wird es auch für den Trainer ungemütlich.

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