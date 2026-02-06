  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Fußball-Bundesliga: Frankfurt nimmt einen Punkt aus Berlin mit

Debüt des neuen Trainers Riera:Frankfurt nimmt einen Punkt aus Berlin mit

|

Union Berlin und Eintracht Frankfurt haben sich zum Auftakt des 21. Bundesliga-Spieltags 1:1 getrennt. Damit bleiben beide Teams in diesem Jahr sieglos.

Eintracht Frankfurts Mario Götze wird im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin von seinen Kontrahenten András Schäfer, Aljoscha Kemlein und Rani Khedira verfolgt

Allein gegen fast alle: Frankfurts Mario Götze während des Spiels bei Union Berlin.

Quelle: Witters

Immerhin nicht wieder drei Gegentore: Beim Debüt des neuen Trainers Albert Riera hat Eintracht Frankfurt 1:1 bei Union Berlin gespielt. Mit dem Unentschieden zum Auftakt des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga dürften beide Teams nur bedingt zufrieden sein, bleiben doch sowohl Hauptstädter als auch Hessen im Jahr 2026 ohne Liga-Sieg.

Nathaniel Brown hatte die Eintracht spät in Führung gebracht (84.), Leopold Querfeld glich für Union mit einem Foulelfmeter aus (87.). Oscar Höjlund hatte Sami Khedira gefoult und dafür zu allem Überfluss Gelb-Rot gesehen.

Frankfurt führt spät, aber Union schlägt zurück

Immerhin konnte der Spanier Riera die mit 46 Gegentoren schlechteste Abwehr der Liga etwas stabilisieren. Offensiv blieb das Team um Ex-Weltmeister Mario Götze aber erneut vieles schuldig. Union hatte Pech, als Derrick Köhn in der 76. Minute den Pfosten traf. Das Spiel hatte kaum begonnen, da wurde es auch schon unterbrochen.

In der Bundesligapartie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen kann Leverkusens defensive Mittelfeldspieler Andrich den Ball gegen Frankfurts Koch klären

Eintracht Frankfurt findet einfach nicht aus der Abwärtsspirale: Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte es eine verdiente 1:3-Niederlage.

02.02.2026 | 7:27 min

Die Frankfurter hatten anfangs deutlich mehr Ballbesitz, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Die Flanken von Arnaud Kalimuendo (28.) und Nathaniel Brown (32.) waren in aussichtsreicher Position nicht präzise genug.

Eintracht defensiv verbessert

Selbst gerieten die zuletzt so defensiv schwachen Frankfurter vor dem eigenen Tor ab Mitte der ersten Halbzeit stärker in Bedrängnis. Torwart Kaua Santos konnte sich bei einem Volley-Distanzschuss von Aljoscha Kemlein (41.) auszeichnen. 

Hoffenheims offensiver Mittelfeldspieler jubelt zusammen mit seinen Teamkollegen Albian Hajdari und Grischa Proemel nach seinem Treffer zum 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin

Fünftes Spiel, fünfter Erfolg: Die TSG Hoffenheim setzt ihre makellose Rückrunde mit einem 3:1-Heimsieg gegen Union Berlin fort.

02.02.2026 | 8:55 min

Zauberfußball sahen die mitgereisten Eintracht-Fans zwar nicht, aber immerhin war ihr Team defensiv und auch taktisch verbessert. In der 56. Minute vergab Oscar Höjlund die erste ernsthafte Chance der Hessen im gegnerischen Strafraum kläglich. Insgesamt blieb das Spiel auf einem sehr überschaubaren Niveau, am Ende wurde es aber hektisch.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: ZDF, dpa, SID
Über das Thema berichtet das ZDF im aktuellen sportstudio am 07.02.2026 ab 23 Uhr.
Themen
SportUnion BerlinEintracht Frankfurt

Bundesliga 20. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights