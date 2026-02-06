Fußball-Bundesliga: Frankfurt nimmt einen Punkt aus Berlin mit

Union Berlin und Eintracht Frankfurt haben sich zum Auftakt des 21. Bundesliga-Spieltags 1:1 getrennt. Damit bleiben beide Teams in diesem Jahr sieglos.

Frankfurt nimmt einen Punkt aus Berlin mit

Allein gegen fast alle: Frankfurts Mario Götze während des Spiels bei Union Berlin. Quelle: Witters

Immerhin nicht wieder drei Gegentore: Beim Debüt des neuen Trainers Albert Riera hat Eintracht Frankfurt 1:1 bei Union Berlin gespielt. Mit dem Unentschieden zum Auftakt des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga dürften beide Teams nur bedingt zufrieden sein, bleiben doch sowohl Hauptstädter als auch Hessen im Jahr 2026 ohne Liga-Sieg.

Nathaniel Brown hatte die Eintracht spät in Führung gebracht (84.), Leopold Querfeld glich für Union mit einem Foulelfmeter aus (87.). Oscar Höjlund hatte Sami Khedira gefoult und dafür zu allem Überfluss Gelb-Rot gesehen.

Frankfurt führt spät, aber Union schlägt zurück

Immerhin konnte der Spanier Riera die mit 46 Gegentoren schlechteste Abwehr der Liga etwas stabilisieren. Offensiv blieb das Team um Ex-Weltmeister Mario Götze aber erneut vieles schuldig. Union hatte Pech, als Derrick Köhn in der 76. Minute den Pfosten traf. Das Spiel hatte kaum begonnen, da wurde es auch schon unterbrochen.

Eintracht Frankfurt findet einfach nicht aus der Abwärtsspirale: Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte es eine verdiente 1:3-Niederlage. 02.02.2026 | 7:27 min

Die Frankfurter hatten anfangs deutlich mehr Ballbesitz, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Die Flanken von Arnaud Kalimuendo (28.) und Nathaniel Brown (32.) waren in aussichtsreicher Position nicht präzise genug.

Eintracht defensiv verbessert

Selbst gerieten die zuletzt so defensiv schwachen Frankfurter vor dem eigenen Tor ab Mitte der ersten Halbzeit stärker in Bedrängnis. Torwart Kaua Santos konnte sich bei einem Volley-Distanzschuss von Aljoscha Kemlein (41.) auszeichnen.

Fünftes Spiel, fünfter Erfolg: Die TSG Hoffenheim setzt ihre makellose Rückrunde mit einem 3:1-Heimsieg gegen Union Berlin fort. 02.02.2026 | 8:55 min

Zauberfußball sahen die mitgereisten Eintracht-Fans zwar nicht, aber immerhin war ihr Team defensiv und auch taktisch verbessert. In der 56. Minute vergab Oscar Höjlund die erste ernsthafte Chance der Hessen im gegnerischen Strafraum kläglich. Insgesamt blieb das Spiel auf einem sehr überschaubaren Niveau, am Ende wurde es aber hektisch.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: ZDF, dpa, SID