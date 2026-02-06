Eintracht-Trainer Albert Riera: Der Überzeugungstäter

Mit Albert Riera feiert ein charismatischer Trainer am Freitag sein Bundesliga-Debüt als Trainer. Unter dem 43-Jährigen weht sofort ein anderer Wind bei Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt fand zuletzt einfach nicht aus der Abwärtsspirale: Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte es eine verdiente 1:3-Niederlage. 02.02.2026 | 7:27 min

Immer wieder hallte die Anweisung über den Trainingsplatz im teils tief verschneiten Frankfurter Stadtwald: "Spielt nicht zurück, spielt nicht zurück!" Dann unterbrach Albert Riera als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt die Passübungen, um den Paradigmenwechsel vorzumachen. Es soll bei den auf Rang acht abgestürzten Adlerträgern vorwärts gehen - und das in jeder Hinsicht.

Im Auswärtsspiel bei Union Berlin (Freitag, 20:30 Uhr) richten sich viele Blicke auf den Spanier, der von Pep Guardiola (Manchester City) beeinflusst und mit Mikel Arteta (FC Arsenal) befreundet ist. Dessen Cousin Pablo Remon Arteta gehört zu seinen Assistenten.

Albert Riera kennt keine Selbstzweifel

Das Experiment ist spannend: Wie kommt ein Fußballlehrer an, der bei seiner Vorstellung verriet, er habe "Schmetterlinge im Bauch", weil der neue Job so aufregend sei, als wenn man "eine neue Freundin" habe? Der gebürtige Mallorquiner liebt die bildhafte Sprache.

Deutsch beherrscht er zwar nicht, aber Englisch ist ohnehin bei seinem Arbeitgeber im Herzen von Europa gängig.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Trainer Dino Toppmöller entlassen. Damit reagierte der Klub auf die sportliche Krise in den letzten Wochen. 18.01.2026 | 0:18 min

Selbstzweifel scheint der von NK Celje losgeeiste 43-Jährige nicht zu kennen. In Slowenien hatten andere Klubs mehr Geld, doch sein Team führte die Tabelle mit weitem Vorsprung an, kämpfte sich in die Playoffs der Conference League. Viele Spieler weinten bei seiner Verabschiedung.

Notfalls springen die Spieler vom Balkon

Beim Angebot aus einer Top-Liga habe er nicht lange nachgedacht: "Ich bin bereit." Wie er die Wende vollbringen will?

Vielleicht habe ich einen Zauberstab, aber ich werde es schaffen: Meine Spieler werden mir folgen. „ Albert Riera

Wenn er ihnen sagen würde, sie sollen vom Balkon springen, würden sie das tun, versicherte der Überzeugungstäter.

Nach der Niederlage bei Qarabag Agdam hatten die von Interimstrainer Dennis Schmitt geführten Frankfurter keine Chance mehr aufs Weiterkommen. 21.01.2026 | 2:58 min

Bei Eintracht weht jetzt anderer Wind

Den Spielern wolle er schnell das Gefühl vermitteln, "die Besten, die Schnellsten, die Stärksten und sogar die Schönsten auf dem Platz zu sein". Selten hat sich ein ausländischer Coach so eindrucksvoll eingeführt.

Ein Energiebündel. Und Temperamentsbolzen. Vielleicht ein Sinnbild, dass sich während seiner Präsentation ganz Frankfurt am Dienstag in eine Winterlandschaft verwandelte. Auf den umliegenden Autobahnen ging zeitweise nichts mehr, aber auf dem Vereinsgelände weht seitdem ein anderer Wind.

Goldene Regeln gelten für alle

Nichts illustriert den Wandel deutlicher als der neue Strafenkatalog. Die "goldenen Regeln" gelten für alle - auch fürs Team hinter dem Team. An erster Stelle im Wertekanon kommt Respekt.

Dann der Slogan, wie man trainiere, spiele man auch. Und dritter Punkt ist, jeden Tag zu überprüfen, was man dem Team - mit und ohne Ball - geben könne.

Riera: Geldstrafen reichen nicht

Bei disziplinarischen Verfehlungen, führte Riera aus, reiche eine Geldstrafe bei Fußballprofis heutzutage nicht aus. Deshalb gebe es nach einer Art Roulette eine Zusatzarbeit zu verrichten.

Etwa Schuhe putzen, die Analysten unterstützen oder dem Greenkeeper helfen. Wer zu spät komme, sagte er süffisant, der habe danach eine Stunde Zeit für einen anderen Job.

"Deadline Day" : Wie die Bundesliga am Transfermarkt agierte Viel Betrieb in Heidenheim, Hamburg und Mainz, wenig in Bremen. Die Abstiegskandidaten nutzten das Winter-Transferfenster unterschiedlich. Doch Leihgeschäfte dominierten überall. von Ralf Lorenzen mit Video 0:57

Kein Abwarten mehr

Sportvorstand Markus Krösche bestätigte, dass unter Vorgänger Dino Toppmöller nicht nur die Disziplin auf dem Platz gelitten habe. "Struktur und Richtlinien haben gefehlt. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen." Es herrschte eine "Rette-sich-wer-kann-Mentalität".

Heraus kamen sieben mehr oder minder vogelwilde Auftritte in 2026 ohne Sieg. Die letzten vier Niederlagen hatte allerdings das glücklose Interimsduo Dennis Schmitt und Alexander Meier zu verantworten.

Pep Guardiola als Vorreiter Viele ausländische Trainer haben die Bundesliga bereichert und beeinflusst. Branko Zebec und Max Merkel, später Pal Csernai und Ernst Happel waren prägende Vorreiter der 60er, 70er und 80er Jahre.



Vergleichsweise spät kamen spanische Einflüsse dazu, obwohl der zur WM 2006 erschaffene Begriff "Tiki-Taka" spätestens mit der danach einsetzenden Dominanz des FC Barcelona und der spanischen Nationalelf bewundert wurde.



Erst 2013 heuerte mit Pep Guardiola beim FC Bayern der erste Spanier als Cheftrainer in Deutschland an. Seine drei Jahren in München gelten als prägend für die Bundesliga.

Riera - von der spanischen Fußballschule geprägt - will dominanten Fußball mit viel Ballbesitz sehen. Die Rückeroberung nach Ballverlust sei elementar.

An der Alten Försterei erwartet er bei seinem Trainerdebüt in Deutschland einen "aggressiven Gegner". Es gebe immer zwei Strategien: abwarten oder den Gegner überfallen.

Seine Devise: "Wir werden keine Wartenden sein." Siege könne er zwar nicht versprechen, aber in jedem Spiel einen Fortschritt. An den Worten wird der Mann ab sofort gemessen.

Zweigleisige Planungen

Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, will möglichst noch die internationalen Plätze ins Visier nehmen. "Natürlich haken wir diese Saison nicht ab. Wenn Du Achter bist und hast eine Krise, dann hast Du so viel nicht falsch gemacht", sagte der Jurist auf dem Sportbusinesskongress Spobis in Hamburg.

Auch im zweiten Spiel nach der Entlassung von Trainer Toppmöller läuft's bei der Eintracht nicht besser. Hoffenheim dominiert die Frankfurter, schenkt ihnen wieder drei Tore ein und siegt 3:1. 26.01.2026 | 7:21 min

"Die Tür kann noch mal aufgehen, dann sollten wir den Fuß da noch mal reinkriegen." Er räumte allerdings auch ein: "Für nächste Saison muss man zweigleisig planen." Beim Verpassen des internationalen Geschäfts müsste der Kader verkleinert, allerdings keine Stammspieler verkauft werden. "Da geht es ab Kaderplatz 17, 18 los."

