Bundesliga: DFL gibt Nachholtermin für HSV-Leverkusen bekannt

Nach wetterbedingter Spielabsage:DFL gibt Nachholtermin für HSV-Leverkusen bekannt
Eigentlich hätte die Partie HSV gegen Leverkusen am vergangenen Dienstag stattfinden sollen. Das Winterwetter im Norden sorgte für eine Absage. Nun steht der Nachholtermin fest.
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat bekanntgegeben, wann das am Dienstag ausgefallene Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen nachgeholt werden soll. Grund für die kurzfristige Absage unter der Woche waren wetterbedingte statische Risiken am Dach des Volksparkstadions.
HSV-Leverkusen wird im März nachgeholt
Die Begegnung des 17. Spieltags wird am Mittwoch, den 4. März um 20:30 Uhr nachgeholt werden, wie die DFL mitteilte. Nach Angaben des HSV behalten die urspünglichen Tickets ihre Gültigkeit
