Bundesliga: DFL gibt Nachholtermin für HSV-Leverkusen bekannt

Nach wetterbedingter Spielabsage:DFL gibt Nachholtermin für HSV-Leverkusen bekannt

|

Eigentlich hätte die Partie HSV gegen Leverkusen am vergangenen Dienstag stattfinden sollen. Das Winterwetter im Norden sorgte für eine Absage. Nun steht der Nachholtermin fest.

Großes Stadion mit HSV-Logo

Volkspark-Stadion in Hamburg

Quelle: dpa

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat bekanntgegeben, wann das am Dienstag ausgefallene Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen nachgeholt werden soll. Grund für die kurzfristige Absage unter der Woche waren wetterbedingte statische Risiken am Dach des Volksparkstadions.

Außenansicht Millerntorstadion am Heiligengeistfeld bei dichtem Schneefall.

Tief "Elli" sorgt am Wochenende für leere Stadien im Norden: Die Heimspiele des SV Werder Bremen und des FC St. Pauli sind wegen des drohenden Unwetters abgesagt worden.

09.01.2026 | 0:24 min

HSV-Leverkusen wird im März nachgeholt

Die Begegnung des 17. Spieltags wird am Mittwoch, den 4. März um 20:30 Uhr nachgeholt werden, wie die DFL mitteilte. Nach Angaben des HSV behalten die urspünglichen Tickets ihre Gültigkeit

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: dpa/sid
Über dieses Thema berichtete sportstudio.de mit dem Video Bundesliga von Schnee-Chaos im Norden betroffen am 09.01.2026 um 20:19 Uhr.
