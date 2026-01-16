Bundesliga: DFL gibt Nachholtermin für HSV-Leverkusen bekannt

Eigentlich hätte die Partie HSV gegen Leverkusen am vergangenen Dienstag stattfinden sollen. Das Winterwetter im Norden sorgte für eine Absage. Nun steht der Nachholtermin fest.

Volkspark-Stadion in Hamburg Quelle: dpa

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat bekanntgegeben, wann das am Dienstag ausgefallene Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen nachgeholt werden soll. Grund für die kurzfristige Absage unter der Woche waren wetterbedingte statische Risiken am Dach des Volksparkstadions.

Tief "Elli" sorgt am Wochenende für leere Stadien im Norden: Die Heimspiele des SV Werder Bremen und des FC St. Pauli sind wegen des drohenden Unwetters abgesagt worden. 09.01.2026 | 0:24 min

HSV-Leverkusen wird im März nachgeholt

Die Begegnung des 17. Spieltags wird am Mittwoch, den 4. März um 20:30 Uhr nachgeholt werden, wie die DFL mitteilte. Nach Angaben des HSV behalten die urspünglichen Tickets ihre Gültigkeit

