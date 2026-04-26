Borussia Dortmund hat die Qualifikation zur Champions League in bester Manier perfekt gemacht. Der BVB besiegte den SC Freiburg mit 4:0 und hat damit mindestens Platz drei sicher.

Nach dem souveränen Sieg gegen den SC Freiburg steht fest, dass Borussia Dortmund in der kommenden Saison erneut in der Champions League spielt. Quelle: AFP

Mit einer Galavorstellung ist Borussia Dortmund zum elften Mal nacheinander in die Champions League gestürmt. Der effiziente BVB bezwang den SC Freiburg 4:0 (3:0) und löste bereits am 31. Spieltag sein Ticket für die Königsklasse. Bei noch drei zu absolvierenden Spielen kann Dortmund nicht mehr auf den fünften Tabellenplatz abrutschen. Mindestens Platz drei ist sicher.

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Dortmund nutzt die ersten beiden Chancen

Die Gefahr eines solchen Absturzes im Saisonfinale der Bundesliga wäre sowieso nur noch äußerst gering gewesen, doch Maximilian Beier (8.) und Serhou Guirassy (14.) beseitigten gleich in der Anfangsphase letzte Zweifel. Ramy Bensebaini (32.) erhöhte noch vor der Pause, der achte Heimsieg nacheinander gegen den SC geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Fábio Silva (87.) besorgte den Endstand.

Wenn die Sonne scheint und man sich für die Champions League qualifiziert, ist es ein sehr schöner Tag. „ Maximilian Beier

Die Pokal-Niederlage gegen Stuttgart schien den Freiburgern noch in den Knochen zu stecken, insbesondere zu Beginn des Spiels fanden sie kein Mittel gegen den BVB. Gleich die ersten beiden Dortmunder Chancen führten zu Toren: Bensebaini schlug einen langen Pass in den Lauf von Beier, der in den Strafraum stürmen und frei abschließen durfte. Wenig später verwertete Guirassy einen Konter. Als sich das Spiel etwas beruhigt hatte, traf Bensebaini per Kopf nach einer Ecke.

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Teenager Inacio mit tollem Startelf-Debüt

In dieser Schlagzahl ging es nicht weiter, aber das Team von Trainer Niko Kovac behielt zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle. Als der Ball nach der Pause doch plötzlich im Tor der Dortmunder lag, konnten die BVB-Profis schnell aufatmen. Der Freiburger Torschütze Lukas Kübler stand im Abseits (55.).

Ein bemerkenswert gutes Startelf-Debüt legte Samuele Inacio beim BVB hin. Der 18 Jahre alte Offensivspieler zeigte einige vielversprechende Ansätze, war mutig und ließ sich auch von der großen Kulisse in Dortmund nicht verunsichern. In der 73. Minute wurde Inacio unter lautem Applaus der Fans ausgewechselt.

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BVB von Niederlagen gut erholt

Überhaupt zeigte der BVB die passende Reaktion auf die jüngsten Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und bei der TSG Hoffenheim. Auch mit der souveränen Führung im Rücken zog sich Dortmund nicht komplett zurück, sondern suchte immer wieder nach Lücken für den nächsten Treffer. In der Schlussphase baute Silva den Vorsprung der Dortmunder noch weiter aus.

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