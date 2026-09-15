Das Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) wurde Anfang 2024 maßgeblich von Sahra Wagenknecht und weiteren ehemaligen Mitgliedern der Linken gegründet. Co-Landesvorsitzender Alexander King ist derzeit der einzige BSW-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus: Er war ursprünglich für die Linke ins Parlament eingezogen, verließ Partei und Fraktion jedoch 2023 und schloss sich anschließend dem BSW an. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2026 tritt das BSW erstmals in Berlin an. King und der Publizist und stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Michael Lüders führen die Landesliste als Spitzenduo an.



Inhaltlich verbindet das BSW linke Wirtschafts- und Sozialpolitik mit restriktiveren Positionen bei Migration und Identitätspolitik. Im Zentrum des Berliner Programms stehen Wohnen, Bildung, Wirtschaft und öffentliche Infrastruktur. Der öffentliche Wohnungsbestand soll ausgebaut werden. Zusätzlich fordert das BSW einen bundesweiten Mietendeckel und unterstützt die Umsetzung des Berliner Volksentscheids zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. In der Bildungspolitik setzt es auf eine Vorschule, frühkindliche Sprachförderung und eine stärkere Konzentration auf Grundkompetenzen. Mittelstand und Handwerk sollen entlastet, gleichzeitig mehr öffentliche Mittel in Infrastruktur und Daseinsvorsorge investiert werden.



Gesellschafts- und sicherheitspolitisch setzt das BSW andere Akzente als Grüne und Linke. Es will Polizei und Sicherheitsbehörden stärken und vertritt eine restriktivere Linie bei Migration. Zugleich kritisiert es identitätspolitische Konzepte, "Cancel Culture" und das, was es selbst als "Wokeness" bezeichnet. Die Partei fordert außerdem mehr direkte Demokratie und eine Aufarbeitung der Corona-Politik. Eine besondere Rolle spielt die Friedens- und Außenpolitik, obwohl diese überwiegend nicht in die Zuständigkeit des Landes Berlin fällt. Das BSW lehnt Aufrüstung und Waffenlieferungen ab und setzt auf Diplomatie und eine Verständigung mit Russland.