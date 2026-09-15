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Politik
Deutschland

Berlin-Wahl 2026: Die Wahlprogramme der 17 Parteien im Überblick

Abgeordnetenhauswahl in Berlin:Mit welchen Programmen die Parteien in Berlin antreten

Michael Kniess

von Michael Kniess

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17 Parteien treten zur Wahl in Berlin am 20. September an. Welche Parteien wollen ins Abgeordnetenhaus? Wer steht wofür und will die Hauptstadt wie regieren? Ein Überblick.

Wahlplakate in Berlin von Die Linke mit Elif Eralp und der CDU mit Stefan Evers

Am 20. September wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. CDU, Linke, AfD und Grüne liegen in Umfragen eng beieinander. Kontroversen belasten einige Spitzenkandidaten.

12.09.2026 | 2:23 min

Wer künftig Berlin als Bundesland regiert, ist knapp vor der Abgeordnetenhauswahl am 20. September völlig offen. CDU und Linke kämpfen laut ZDF-Politbarometer Extra um Platz eins, AfD und Grüne liegen nur wenige Punkte dahinter.

Während Wohnen und Mieten das mit Abstand wichtigste Thema für die Berliner sind, machen der Aufstieg der AfD, die Schwäche der SPD und die schwierigen Mehrheitsverhältnisse die Wahl besonders unberechenbar.

Das Brandenburger Tor in Berlin

Am 20. September wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. Ein Thema, das besonders viele Menschen beschäftigt, ist das Wohnen.

12.09.2026 | 1:28 min

Alle 17 Parteien mit Landes- oder Bezirkslisten, die zur Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin antreten, im Überblick.

Parteien für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin

Über dieses Thema berichtet das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderen in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr sowie in der heute-Sendung am 12.09.2026 ab 19 Uhr.
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    Nachrichten | Thema:Wahl in Berlin