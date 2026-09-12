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Politik
Deutschland

Wahl in Berlin: Die Linke und CDU liefern sich einen Zweikampf

Abgeordnetenhauswahl in Berlin:Zweikampf um das Rote Rathaus zeichnet sich ab

Auf dem Bild ist Berlin Korrespondent Stephan Merseburger zu sehen

von Stephan Merseburger

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Im Berliner Wahlkampf-Endspurt zeichnet sich ein Zweikampf zwischen Linken und CDU ab. Und der ist denkbar knapp. Alle Kandidaten haben schwache Umfragewerte.

Wahlplakate in Berlin von Die Linke mit Elif Eralp und der CDU mit Stefan Evers

Bei der Wahl in Berlin kämpfen Linke und CDU laut ZDF-Politbarometer um Platz eins. Der amtierende Senat aus CDU und SPD hätte keine Mehrheit.

11.09.2026 | 1:44 min

Elif Eralp hat die besten Chancen, das Rote Rathaus zu erobern. Es wäre eine Premiere. Noch nie hat die Linke in Berlin den Posten des Regierenden Bürgermeisters bekleidet. Laut Projektion im aktuellen ZDF-Politbarometer kommt die Linke auf 23 Prozent der Stimmen. Dicht gefolgt von der CDU und Spitzenkandidat Stefan Evers mit 21 Prozent. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und bleibt spannend bis zum Schluss. Allerdings sind die Zahlen schwach, selten hatten Kandidaten so wenig Rückhalt bei den Wahlberechtigten.

Kai Wegner musste auf Kandidatur verzichten

Der Wahlkampf hielt einige Überraschungen parat. Der noch Regierende Bürgermeister Kai Wegner musste im Juli doch noch auf eine Kandidatur verzichten. Ausschlaggebend waren seine katastrophale Krisenkommunikation im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Stromnetz und ein Abwärtssog in den Umfragen. Den konnte der eingesprungene Evers stoppen.

10.07.2026, Berlin: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht bei einem Pressetermin der CDU-Berlin, bei dem er bekannt gibt, nicht mehr als CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl im September anzutreten.

Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner, zieht zehn Wochen vor der Wahl seine Spitzenkandidatur für die CDU Berlin zurück. Nun wird ein neuer Spitzenkandidat gebraucht.

10.07.2026 | 1:53 min

Die Linke im Bezirk Neukölln leistete sich bei einem Fest den Auftritt eines Rappers, der auf der Bühne offen Israelhass propagierte. Er rappte: "Death to IDF", Tod der israelischen Armee. Wieder wurde den Antisemitismusvorwürfen gegen Teile der Linken neue Nahrung gegeben. Eralp war gezwungen, sich zu distanzieren und verwies auf ihren Fünf-Punkte-Plan gegen Antisemitismus, der jüdisches Leben stärken und schützen soll.

Wolfgang Muno

Bei der Wahl in Berlin liegen gleich vier Parteien nah beieinander. Die Parteibindungen lassen in ganz Deutschland nach, wodurch eindeutige Mehrheiten immer schwieriger werden, sagt Wolfgang Muno.

11.09.2026 | 8:36 min

Durchsuchung bei SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach

Für die SPD und Spitzenkandidat Steffen Krach kam es ganz dick. Krachs Wohnung und die Parteizentrale der Berliner SPD wurden durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Krach wegen:

  • Anfangsverdachts der Vorteilsannahme
  • sowie Anfangsverdachts auf wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen.

Es geht dabei um ein kommunales Immobiliengeschäft in Niedersachsen. Bis März war Krach Regionspräsident in Hannover. Er wies die Vorwürfe gegen ihn entschieden zurück. Eine Parteispende sei nicht angenommen worden. Auch habe er keine relevanten Informationen in diesem Zusammenhang weitergegeben.

Steffen Krach, Spitzenkandidat für die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses.

Kurz vor der Berlin-Wahl: Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach wegen eines Vergabeverfahrens. Krach weist Vorwürfe entschieden zurück.

10.09.2026 | 1:47 min

Die Vorwürfe werden sich bis zur Wahl nicht aufklären lassen. Krach bleibt Kandidat, die SPD stellt sich hinter ihn. Die Vorwürfe aber bleiben im Raum und kommen zur Unzeit. Laut ZDF-Politbarometer kommen Krach und seine SPD auf 10 Prozent. Nur Platz fünf, das wäre eine Katastrophe für die Sozialdemokraten.

AfD und Grüne fast gleichauf

Eine Woche nach dem politischen Erdbeben in Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut Politbarometer bei 17 Prozent. Spitzenkandidatin Kristin Brinker ist entsprechend zuversichtlich, denn die AfD ist auch in der Hauptstadt im Aufwind. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2023 erreichte sie 9,1 Prozent.

Der Traum, erster grüner Regierender Bürgermeister von Berlin zu werden, wird sich für Werner Graf wohl nicht erfüllen. Die Grünen liegen im Politbarometer mit 16 Prozent auf Platz vier. Spitzenkandidat Graf hat einen eher ruhigen Wahlkampf gezeigt. Er will keine unhaltbaren Versprechen machen und die "Rückschrittkoalition" aus CDU und SPD ablösen.

Blick auf den Landtag in Magdeburg

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist eine Regierungsbildung schwierig. Viele Menschen haben nach dem Wahlausgang positive Erwartungen - andere blicken mit Unsicherheit in die Zukunft.

09.09.2026 | 1:52 min

Wohnkrise beherrscht Wahlkampf in Berlin

Wohnen und Mieten sind das beherrschende Thema, nichts macht den Berlinern mehr Sorgen. Es ist auch das große Thema der Linken, die bezahlbare Mieten und die Vergesellschaftung von Wohnkonzernen versprechen. Die Wähler, so das ZDF-Politbarometer, schreiben der Linken im Bereich Wohnungsmarkt die größte Kompetenz zu.

Die Grünen punkten vor allem beim Verkehr, die CDU bei der Kriminalitätsbekämpfung. Im Bereich Flüchtlinge / Asyl führen AfD und Linke. Die SPD liegt bei keinem dieser Themen vorne.

Wahlplakat SPD Mieten Berlin

Auch in Berlin wird in knapp zwei Wochen gewählt. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ist ein zentrales Wahlkampfthema.

08.09.2026 | 2:05 min

Es erscheint sicher, dass Berlin in Zukunft von einer Dreierkoalition geführt werden wird. Sowohl Evers als auch Eralp haben eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Die CDU wiederum eine Koalition mit der Linken. Insofern brauchen beide Grüne und SPD, um eine Regierung zu bilden. Sie entscheiden die "Schicksalswahl", wie Evers sie nennt. Die Grünen und die Sozialdemokraten werden nach jetzigem Stand zu den Königsmachern. Berlin bleibt spannend.

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Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland am 11.09.2026 ab 14 Uhr.
Themen
Die LinkeCDUAntisemitismusSPDWahl in BerlinAfDGrüne

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  1. Leif-Erik Holm (2.v.l) , Ministerpräsidentenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und Landesvorsitzender der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, spricht an einem Informationsstand der Partei mit Passanten. Im Vordergrund ist ein Wahlplakat der SPD zu sehen.
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