Im Berliner Wahlkampf-Endspurt zeichnet sich ein Zweikampf zwischen Linken und CDU ab. Und der ist denkbar knapp. Alle Kandidaten haben schwache Umfragewerte.

Bei der Wahl in Berlin kämpfen Linke und CDU laut ZDF-Politbarometer um Platz eins. Der amtierende Senat aus CDU und SPD hätte keine Mehrheit. 11.09.2026 | 1:44 min

Elif Eralp hat die besten Chancen, das Rote Rathaus zu erobern. Es wäre eine Premiere. Noch nie hat die Linke in Berlin den Posten des Regierenden Bürgermeisters bekleidet. Laut Projektion im aktuellen ZDF-Politbarometer kommt die Linke auf 23 Prozent der Stimmen. Dicht gefolgt von der CDU und Spitzenkandidat Stefan Evers mit 21 Prozent. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und bleibt spannend bis zum Schluss. Allerdings sind die Zahlen schwach, selten hatten Kandidaten so wenig Rückhalt bei den Wahlberechtigten.

Kai Wegner musste auf Kandidatur verzichten

Der Wahlkampf hielt einige Überraschungen parat. Der noch Regierende Bürgermeister Kai Wegner musste im Juli doch noch auf eine Kandidatur verzichten. Ausschlaggebend waren seine katastrophale Krisenkommunikation im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Stromnetz und ein Abwärtssog in den Umfragen. Den konnte der eingesprungene Evers stoppen.

Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner, zieht zehn Wochen vor der Wahl seine Spitzenkandidatur für die CDU Berlin zurück. Nun wird ein neuer Spitzenkandidat gebraucht. 10.07.2026 | 1:53 min

Die Linke im Bezirk Neukölln leistete sich bei einem Fest den Auftritt eines Rappers, der auf der Bühne offen Israelhass propagierte. Er rappte: "Death to IDF", Tod der israelischen Armee. Wieder wurde den Antisemitismusvorwürfen gegen Teile der Linken neue Nahrung gegeben. Eralp war gezwungen, sich zu distanzieren und verwies auf ihren Fünf-Punkte-Plan gegen Antisemitismus, der jüdisches Leben stärken und schützen soll.

Bei der Wahl in Berlin liegen gleich vier Parteien nah beieinander. Die Parteibindungen lassen in ganz Deutschland nach, wodurch eindeutige Mehrheiten immer schwieriger werden, sagt Wolfgang Muno. 11.09.2026 | 8:36 min

Durchsuchung bei SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach

Für die SPD und Spitzenkandidat Steffen Krach kam es ganz dick. Krachs Wohnung und die Parteizentrale der Berliner SPD wurden durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Krach wegen:

Anfangsverdachts der Vorteilsannahme

sowie Anfangsverdachts auf wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen.

Es geht dabei um ein kommunales Immobiliengeschäft in Niedersachsen. Bis März war Krach Regionspräsident in Hannover. Er wies die Vorwürfe gegen ihn entschieden zurück. Eine Parteispende sei nicht angenommen worden. Auch habe er keine relevanten Informationen in diesem Zusammenhang weitergegeben.

Kurz vor der Berlin-Wahl: Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach wegen eines Vergabeverfahrens. Krach weist Vorwürfe entschieden zurück. 10.09.2026 | 1:47 min

Die Vorwürfe werden sich bis zur Wahl nicht aufklären lassen. Krach bleibt Kandidat, die SPD stellt sich hinter ihn. Die Vorwürfe aber bleiben im Raum und kommen zur Unzeit. Laut ZDF-Politbarometer kommen Krach und seine SPD auf 10 Prozent. Nur Platz fünf, das wäre eine Katastrophe für die Sozialdemokraten.

AfD und Grüne fast gleichauf

Eine Woche nach dem politischen Erdbeben in Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut Politbarometer bei 17 Prozent. Spitzenkandidatin Kristin Brinker ist entsprechend zuversichtlich, denn die AfD ist auch in der Hauptstadt im Aufwind. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2023 erreichte sie 9,1 Prozent.

Der Traum, erster grüner Regierender Bürgermeister von Berlin zu werden, wird sich für Werner Graf wohl nicht erfüllen. Die Grünen liegen im Politbarometer mit 16 Prozent auf Platz vier. Spitzenkandidat Graf hat einen eher ruhigen Wahlkampf gezeigt. Er will keine unhaltbaren Versprechen machen und die "Rückschrittkoalition" aus CDU und SPD ablösen.

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist eine Regierungsbildung schwierig. Viele Menschen haben nach dem Wahlausgang positive Erwartungen - andere blicken mit Unsicherheit in die Zukunft. 09.09.2026 | 1:52 min

Wohnkrise beherrscht Wahlkampf in Berlin

Wohnen und Mieten sind das beherrschende Thema, nichts macht den Berlinern mehr Sorgen. Es ist auch das große Thema der Linken, die bezahlbare Mieten und die Vergesellschaftung von Wohnkonzernen versprechen. Die Wähler, so das ZDF-Politbarometer, schreiben der Linken im Bereich Wohnungsmarkt die größte Kompetenz zu.

Die Grünen punkten vor allem beim Verkehr, die CDU bei der Kriminalitätsbekämpfung. Im Bereich Flüchtlinge / Asyl führen AfD und Linke. Die SPD liegt bei keinem dieser Themen vorne.

Auch in Berlin wird in knapp zwei Wochen gewählt. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ist ein zentrales Wahlkampfthema. 08.09.2026 | 2:05 min

Es erscheint sicher, dass Berlin in Zukunft von einer Dreierkoalition geführt werden wird. Sowohl Evers als auch Eralp haben eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Die CDU wiederum eine Koalition mit der Linken. Insofern brauchen beide Grüne und SPD, um eine Regierung zu bilden. Sie entscheiden die "Schicksalswahl", wie Evers sie nennt. Die Grünen und die Sozialdemokraten werden nach jetzigem Stand zu den Königsmachern. Berlin bleibt spannend.

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