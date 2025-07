Beziehungsstatus der Koalition: Tatsächlich (keine) Liebe

Etwas Gutes für den Koalitionsfrieden in der sommerlichen Auszeit verheißt das nicht, denn genau das will die SPD nicht: zurück auf Los. Die Sozialdemokraten sehen sich im Recht und denken gar nicht daran, in der Frage des Streits um ihre Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht auch nur einen politischen Zentimeter zu weichen. Warum auch? Schien die Wahl - nach festen Zusagen aus der Union - doch eine reine Formalie.