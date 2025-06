Israel-Iran-Konflikt: Bewährungsprobe für Wadephul in Nahost

Und so sind die Ziele plötzlich ganz andere, irgendwie auch die Themen. Jetzt geht es, egal ob vorher in Kairo, oder jetzt in Doha, Maskat oder in Riad vor allem um Iran und Israel , weniger um Gaza . Kritiker werfen der israelischen Regierung vor, nicht nur das Atomprogramm vernichten zu wollen, sondern einen Regimewechsel herbei führen zu wollen.