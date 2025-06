Angriff auf Iran: Hat Trump nun ein Problem mit seinen MAGAs?

Donald Trump versprach das Ende "endloser Kriege". Jetzt der Angriff auf Iran. Nicht alle US-Republikaner jubeln. Kippt die Stimmung in seiner MAGA-Bewegung?

US-Präsident greift Iran an

US-Präsident Trump sprach nach dem Angriff von einer völligen Zerstörung der Atomanlagen. Quelle: ddp

Nach dem US-Angriff auf Iran sitzt US-Präsident Donald Trump mit "MAGA-Kappe" im "Situation Room", dem Lagebesprechungsraum des Weißen Hauses. Ein bewusstes Signal an seine treuesten Unterstützer? Wahrscheinlich. Doch ihnen hatte er einst etwas anderes versprochen: Das Ende der "endlosen Kriege". Könnten jene, die die Kappe mit dem Slogan "Make America Great Again" am stolzesten tragen, ihm nun den Rücken kehren?

Wer aus Trumps Umfeld kritisiert den Angriff auf Iran?

Ein Großteil der US-Republikaner unterstützt Trumps Vorgehen. Es gibt aber auch kritische Stimmen:

Die Republikanerin Marjorie Taylor Greene, eine besonders radikale Vertreterin des MAGA-Flügels, kritisierte etwa schon vor dem Angriff bei X , dass Amerika sich "jedes Mal, wenn Amerika kurz davor ist, Großes zu erreichen" wieder in einen weiteren Auslandskrieg "verstricken" würde. "Das ist nicht unser Kampf", schrieb sie auf X.

Am Sonntagnachmittag dann ein Update:

Ich kann auch Präsident Trump und vieles, was seine Administration Großartiges leistet, unterstützen und gleichzeitig gegen Bombenangriffe auf Iran und gegen einen neuen heißen Krieg sein, den Israel begonnen hat. Das ist keine Illoyalität. „ Marjorie Taylor Greene, US-Republikanerin

Auch der republikanische Abgeordnete Thomas Massie kritisiert den Luftschlag scharf. Er sei "verfassungswidrig", weil der Kongress nicht zugestimmt habe.

Trump-Vertraute wie Steve Bannon hatten zuvor vergeblich versucht, Trump von einer Kriegsbeteiligung abzubringen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der vergangenen Woche sagte Bannon zynisch, die "Party" werde steigen.

Wie steht die US-Bevölkerung zum Angriff auf Iran?

Was niemand in der amerikanischen Bevölkerung möchte, sei eine Wiederholung von 2001-2021 im Irak und Afghanistan, erklärt der konservative US-Politikberater Nicolas Adams ZDFheute. "Die Weltlage hat sich in den letzten 20 Jahren drastisch geändert."

Adams bezieht sich auf die langjährigen militärischen Interventionen der USA im Irak und in Afghanistan zwischen 2001 und 2021, insbesondere auf die verheerenden Folgen und die mangelnden langfristigen Erfolge dieser Einsätze.

In Afghanistan begann der Krieg nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 , als die USA das Taliban-Regime stürzten, um Al-Qaida zu bekämpfen. Der endgültige Rückzug der US-Truppen im Jahr 2021 endete mit der schnellen Machtübernahme der Taliban.

Wie weit geht Teheran?

Wie weit Teheran gehen wird, sei offen, ebenso wie die Reaktion Washingtons, erklärt Adams. "Sollte Amerika in einen längeren Nahost-Krieg ziehen, gibt es China die Chance, ihre Macht zu erweitern und Taiwan noch deutlicher bedrohen zu können."

So eine Situation wäre strategisch bedrohend für Amerika und ihre Verbündeten in Asien und könnte zu einer regionalen beziehungsweise globalen Krise führen. „ Nicolas Adams, US-Politikberater

Könnte sich ein Teil der MAGAs von Trump abwenden?

Adams betont: Fürs erste müsse Trump nichts befürchten. "Dafür war die Aktion limitiert genug." Nur wenige MAGA-Abgeordnete äußerten sich aktuell gegen den Luftangriff.

Sollte sich jedoch ein längerer Militäreinsatz ergeben, ist es möglich, dass es mehr Unruhe in der MAGA-Basis gibt. „ Nicolas Adams, US-Politikberater

Laut ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen befürchten Teile der MAGA-Bewegung, dass amerikanische Truppen über längere Zeit in einen militärischen Konflikt hineingezogen werden könnten - mit möglichen Todesopfern auf US-Seite. "Also es gibt Streit in der MAGA-Bewegung", so Theveßen weiter.

Viel hinge nun davon ab, wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickle. Sollte es tatsächlich zu einem größeren Krieg kommen, sei es durchaus möglich, dass sich ein Teil von Trumps Anhängerschaft von ihm abwende - gerade weil er immer wieder versprochen habe, Amerika aus militärischen Auseinandersetzungen herauszuhalten.

Auch US-Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone betont gegenüber ZDFheute:

Es ist zu früh zu sagen, ob Trump das bereuen wird. Aber wenn das Ganze ausufert und er keinen klaren Plan präsentieren kann, dann wird auch seine Basis unruhig werden. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

Denn eines ist sicher: Die MAGA-Bewegung hat Trump nicht wegen militärischer Abenteuer gewählt - sondern gerade wegen des Versprechens, sie zu beenden.

